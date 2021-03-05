ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

سامي مغاوري يكشف أسباب اعتذاره عن فيلم ماما حامل

الجمعة 05/مارس/2021 - 09:58 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة
كشف الفنان سامي مغاوري، في تصريح خاص لـ صدى البلد، أسباب اعتذاره عن عدم المشاركة في فيلم «ماما حامل»، قائلًا إن فريق عمل الفيلم قاموا بتأجيل التصوير شهرين، وأرسلوا له المواعيد.

وأضاف سامي مغاوري، أنه طالب المنفذة أن تحدد له الـ10 أيام المحددين للتصوير، لكنها رفضت وقالت له أنها سوف تطلبه في أي وقت، في الوقت الذي كان يصور فيه مشاهد مسلسل«اللعبة».

تدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى حول أسرة من طبقة غنية تتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، حيث يعتمد الفيلم على كوميديا الموقف، بالإضافة إلى تعرض بيومي فؤاد لبعض المشاكل في عمله الذي يتولى إدارته الفنان سامى مغاوري، وتتوالى الأحداث.

الفيلم بطولة النجمة ليلى علوي، وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، وهدى الأتربى، وويزو، ومحمد سلام، وبدرية طلبة، ونانسي صلاح، وآخرون، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، ومن إنتاج "سينرجى".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد تأجيله لفترة طويلة.. فيلم شاومينج في دور العرض قريبا

حمدي الميرغني يعود بـ "تماسيح النيل" من الأقصر وأسوان للقاهرة

طرح فيلم شاومينج في دور العرض الأربعاء المقبل

الفيلم الكوميدي شاومينج يحقق 222 ألف جنيه في أسبوعين

حمدي الميرغني يوجه رسالة لـ سليمان عيد: أطيب كوميديان في الوسط الفني

الفيلم الكوميدي شاومينج يحقق نصف مليون جنيه

ترشيحاتنا

السعودية تعلن تخفيف قيود كورونا

بعد وصولها مصر .. أسعار فئات فيات تيبو 2021 الشكل الجديد .. صور

القبض على السعودي المتهم بقتل مصري بـ 5 رصاصات

عاجل.. إبراهيم عيسى: تعديل وزاري مرتقب خلال الشهر الجاري

مش عاوز أشتغل معاه.. تفاصيل الأزمة المفتعلة بين عبد الباسط حمودة وعمرو دياب

دولة عربية ترفع الحجر الصحي عن الدخول لبلادها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير عجينة الطعمية

احذر.. تناول وجبة واحدة فى اليوم لهذه الأسباب

ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة من العسل الأسود قبل النوم