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رياضة

أخبار الأهلي.. استبعاد كهربا.. سلبية مسحة الفريق.. و19 لاعبا في القائمة لمواجهة فيتا كلوب

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:17 م
كهربا وموسيماني
كهربا وموسيماني
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حسن العمدة
نشر " صدى البلد " مجموعة من الأخبار التي تخص النادي الأهلي سواء المحلية أو الإفريقية، التي جاءت على مدار اليوم من خلال السطور الآتية:

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أهمية مباراة فيتا كلوب الكونغولي المقرر إقامتها مساء غدٍ السبت في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 


أكد أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن لاعبي الفريق قادرون على تحقيق نتيجة إيجابية أمام فيتا كلوب الكونغولي غدًا السبت في دوري أبطال إفريقيا، خاصة أن المباراة في القاهرة، مشيرًا إلى أن المباراة ستكون صعبة على الأهلي، لأنها تأتي بعد الهزيمة أمام سيمبا التنزاني، وتمنى أن يكون التوفيق حليفًا للفريق خلال المباراة.


أعلن الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق أمس؛ استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا.

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عصر اليوم استعداده لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي المقرر لها التاسعة مساء غدٍ السبت على استاد القاهرة في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.


أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضم 19 لاعبًا إلى قائمة الفريق التي من المقرر أن تواجه فيتا كلوب الكونغولي غدًا في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.


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