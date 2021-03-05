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توك شو

حلمى عبد الباقى: لا أعلم سبب ابتعادي عن الغناء

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:31 م
حلمى عبد الباقى
حلمى عبد الباقى
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شيرين عادل
قال الفنان حلمى عبد الباقي، إنه سيطرح أغنية "بعتذرلك" خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع الاحتفال بعيد المرأة العالمى وتوجيه رسالة للرجل بضرورة الاعتذار للمرأة فى حال إهماله للعلاقات العاطفية.

وأوضح عبد الباقي، خلال استضافته ببرنامج ساعة بريك" المذاع عبر فضائية المحور ،  أن ابتعاده عن الوسط الفنى الفترة الماضية لأسباب لا يعلمها، مؤكدأ أن تركه للمجال الفنى لفترة  كان فى أوج شهرته ونجاحه.

ولفت إلى أن فترة ابتعاده عن الغناء شهد فيها تغيرات كبرى فى الساحة الفنية عمومأ وكافة المعطيات من الكلمات والألحان واختلفت المقاييس عن الفترات الماضية .

وأشار إلى أن طرحه لأغان جديدة يعتمد على البحث عن كلمات جديدة وغير مألوفة للحفاظ على مستواه الفنى وجب الجمهور  ، لافتا إلى أنه يجيد الأغانى اللبنانية والخليجية منذ دخوله الوسط الفنى .
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