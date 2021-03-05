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رياضة

اخبار الرياضة .. حجازي يقود اتحاد جدة للفوز .. أزارو يتألق فى السعودية .. إيقاف مصطفى محمد مباراة .. أستون فيلا يرفض التجديد لـ المحمدي

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:25 م
اخبار الرياصة فى
اخبار الرياصة فى صدي البلد
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حسن العمدة
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار طوال اليوم ، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:

حقق فريق اتحاد جدة، انتصارًا هامًا على نظيره الوحدة بأربعة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الثانية والعشرين لبطولة الدوري السعودي.

تعادل فريق الاتفاق مع نظيره النصر بهدف لمثله، في الجولة 22 لبطولة الدوري السعودي .

عقب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، على مسألة قيامه باستبدال محمد صلاح في مباراة الفريق أمس الخميس، أمام تشيلسي في بطولة الدوري.

رفضت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد التركي لكرة القدم، الاستئناف المقدم من نادي جالاتا سراي التركي، من أجل إلغاء البطاقة الحمراء التي تحصل عليها لاعبهم مصطفى محمد، أمام أنقرة جوجو في بطولة الدوري.

أكدت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الجمعة، أن نادي أستون فيلا الإنجليزي لا يرغب في تجديد عقد لاعبه أحمد المحمدي.

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