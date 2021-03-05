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حوادث

العربية اتعجنت و20 ماتوا .. صور جديدة ترصد كارثة حادث الكريمات

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:39 م
حادث الكريمات بصحراوي
حادث الكريمات بصحراوي بني سويف
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محمد عبد الحليم
حصل موقع صدى البلد الاخباري ، على صور جديدة من حادث تصادم ميكروباص بسيارة أخرى نقل بالقرب من نفق الزعفرانة في أطفيح بالجيزة ،  قبل بوابة الكريمات في اتجاه بنى سويف بـ 6 كيلو بالطريق الصحراوى الشرقى .

ظهرت السيارة الميكروباص وهي مهشمة لدرجة كبيرة بشكل مروع وانقلاب السيارة النقل .

واستقبل مستشفى أطفيح المركزى التابعة لمحافظة الجيزة 12 جثة فى حادث تصادم الصحراوى الشرقى .

وشملت الاسماء  عبدالباسط محروس عبدالفضيل 21 سنة  مقيم بنى محمد ابنوب اسيوط عامل ، محمود محمد سيد عبدالله مقيم بنى محمد ابنوب اسيوط عامل،  محمود سيد عبدالله 28 سنة دبلوم صنايع ، 4 اطفال مجهول الهوية ما بين 7 إلى اثنى عشر  عاما  ، 6 سيدات مجهولى الهوية ما بين 35 إلى 55 سنة وجار تحديد هويتهن.

ووصل منذ قليل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، لمستشفي بني سويف التخصصي، لمتابعة أحوال المصابين في حادث الطريق الصحراوي الشرقي على بوابة الكريمات.

ولقى 20 شخصا مصرعهم وأصيب 5 اخرون في تصادم ميكروباص بسيارة أخرى نقل بالقرب من نفق الزعفرانة في أطفيح بالجيزة قبل بوابة الكريمات في اتجاه بنى سويف بـ 6 كيلو بالطريق الصحراوى الشرقى .

وعلى الفور دفع مرفقا إسعاف بنى سويف والجيزة بـ 15 سيارات إلى محل الواقعة للمشاركة في نقل الجثث والمصابين لنقلهم إلى أقرب مستشفيات .

وتم نقل جثتين إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصى و5 مصابين إلى قسم الاستقبال بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الإسعافات الإولية اللازمة، كما تم نقل 12 جثة إلى مشرحة مستشفى أطفيح و4 جثث إلى مشرحة مستشفى الصف.

وعلم موقع صدى البلد أن قائمة المصابين تضمنت احمد محمد عويس ٢٦ سنة من قرية طنسا في مركز ببا ببني سويف  و عبدالمبدي محروس عبدالرحيم  ٢٢ من محافظة اسيوط مركز ابنوب وطفلة مجهولة الهوية .
العربية اتعجنت و20 ماتوا .. صور جديدة ترصد كارثة حادث الكريمات
العربية اتعجنت و20 ماتوا .. صور جديدة ترصد كارثة حادث الكريمات
العربية اتعجنت و20 ماتوا .. صور جديدة ترصد كارثة حادث الكريمات
العربية اتعجنت و20 ماتوا .. صور جديدة ترصد كارثة حادث الكريمات
العربية اتعجنت و20 ماتوا .. صور جديدة ترصد كارثة حادث الكريمات
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