العربية اتعجنت و20 ماتوا .. صور جديدة ترصد كارثة حادث الكريمات

حصل موقع صدى البلد الاخباري ، على صور جديدة من حادث تصادم ميكروباص بسيارة أخرى نقل بالقرب من نفق الزعفرانة في أطفيح بالجيزة ، قبل بوابة الكريمات في اتجاه بنى سويف بـ 6 كيلو بالطريق الصحراوى الشرقى .

ظهرت السيارة الميكروباص وهي مهشمة لدرجة كبيرة بشكل مروع وانقلاب السيارة النقل .

واستقبل مستشفى أطفيح المركزى التابعة لمحافظة الجيزة 12 جثة فى حادث تصادم الصحراوى الشرقى .





وشملت الاسماء عبدالباسط محروس عبدالفضيل 21 سنة مقيم بنى محمد ابنوب اسيوط عامل ، محمود محمد سيد عبدالله مقيم بنى محمد ابنوب اسيوط عامل، محمود سيد عبدالله 28 سنة دبلوم صنايع ، 4 اطفال مجهول الهوية ما بين 7 إلى اثنى عشر عاما ، 6 سيدات مجهولى الهوية ما بين 35 إلى 55 سنة وجار تحديد هويتهن.



