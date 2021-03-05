ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

16 ساعة .. قطع المياه عن 10 مناطق رئيسية بـ القاهرة .. غدا

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:47 م
قطع المياه عن 10
قطع المياه عن 10 مناطق رئيسية بالقاهرة غدا
Advertisements
عبد العزيز جمال - آمنه عبدالعظيم
أكدت محافظة القاهرة على قطع مياه الشرب  عن 10 مناطق رئيسية غدا السبت تشمل : ( ميدان روكسى – شارع الميرغنى – شارع سيد المرغنى – إبراهيم اللقانى – نزيه خليفة – قصر البارون – فندق البارون – قصر الاتحادية – ميدان الأمير عبد القادر جيلانى وشارع المطرية بمنطقة الزيتون ) .

أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة ، أن ذلك بسبب أعمال تحويلات مواسير المياه المتعارضة مع أعمال كوبرى السواح والذى يستلزم تحويل مسار خط قطر 1000مم بميدان السواح .

كما سيتم ضعف المياه عن مناطق ( ميدان صلاح الدين ومتفرعاته ) ، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح غد السبت وحتى الساعة الثانية صباح اليوم التالى الموافق 7 / 3 / 2021 .

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة يمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من اى تليفون أرضى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

قطع المياه عن 16 منطقة بحي الزيتون ومصر الجديدة 10 ساعات.. السبت

قطع المياه في عدد من مناطق الزيتون ومصر الجديدة.. السبت

لأعمال الإحلال والتجديد.. قطع المياه بمنطقتي الزيتون ومصر الجديدة غدا

قطع المياه عن 16 منطقة بالعاصمة اليوم لمدة 10 ساعات.. اعرف الأماكن

قطع المياه عن 16 منطقة رئيسية في القاهرة اليوم

انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة.. السبت

ترشيحاتنا

رامز حفظ الله في حوار لـ صدى البلد: مستعد لتمثيل منتخب مصر.. وما فعله اتحاد الكرة معي "حاجة تكسف"

حادث مروع بـ الكريمات .. مصرع 18 وإصابة 5 في تصادم على الصحراوي الشرقي

7 أطعمة تعالج الحموضة فى غمضة عين

بإطلالة جريئة.. ميار الغيطي تثير الجدل من المالديف

تطورات حادث مقتل مصري وإصابة ابن خاله فى السعودية

مصرع أسرة كاملة بسبب تسمم غذائي في سوهاج

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. تناول وجبة واحدة فى اليوم لهذه الأسباب

ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة من العسل الأسود قبل النوم

سعر ومواصفات أقل 5 سيارات استهلاكا للبنزين في السعودية.. صور