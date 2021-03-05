16 ساعة .. قطع المياه عن 10 مناطق رئيسية بـ القاهرة .. غدا

أكدت محافظة القاهرة على قطع مياه الشرب عن 10 مناطق رئيسية غدا السبت تشمل : ( ميدان روكسى – شارع الميرغنى – شارع سيد المرغنى – إبراهيم اللقانى – نزيه خليفة – قصر البارون – فندق البارون – قصر الاتحادية – ميدان الأمير عبد القادر جيلانى وشارع المطرية بمنطقة الزيتون ) .





أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة ، أن ذلك بسبب أعمال تحويلات مواسير المياه المتعارضة مع أعمال كوبرى السواح والذى يستلزم تحويل مسار خط قطر 1000مم بميدان السواح .





كما سيتم ضعف المياه عن مناطق ( ميدان صلاح الدين ومتفرعاته ) ، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح غد السبت وحتى الساعة الثانية صباح اليوم التالى الموافق 7 / 3 / 2021 .





وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.





وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة يمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من اى تليفون أرضى.