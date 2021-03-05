ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أحمد داش ينشر صورة جديدة من زفاف شقيقته دينا

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:42 م
صدى البلد
Advertisements
مصطفى كرم

شارك الفنان أحمد داش، متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بصورة جديدة له مع شقيقته البلوجر دينا داش من حفل زفافها.

وظهر أحمد داش واخوتة مع شقيقتهم دينا من حفل زفافها الذي أقيم الشهر الماضي والذي لقى ضجة بعد الكشف عن صورة خلال الساعات القليلة الماضية.

وكانت  البلوجر دينا داش قد تصدرت  مؤشرات البحث  على جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو في حفل زفافها.

و لفتت دينا داش الأنظار في عقد قرانها الذي أقيم في الشهر الماضي بأحد قاعات المناسبات الكبيرة في القاهرة الجديدة، تألقت بفستان قصير للغاية يصل إلي حدود الركبة واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش الراقي والفخم أيضا حيث تميز بنقوشات الورد الرقيقة.

وأنتعلت دينا داش حذاءً أنيقًا ذا كعب عال، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات وبدت بخصلات شعرها البني المموج المنسدل على كتفيها

Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

بينها تنزانيا وكوريا.. الصحة العالمية توجه اتهاما خطيرا لـ3 دول

ماكياج لافت .. ليلى أحمد زاهر تستعرض جمالها على إنستجرام

ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة من العسل الأسود قبل النوم

العربية اتعجنت و20 ماتوا .. صور جديدة ترصد كارثة حادث الكريمات

كلوب يكشف سبب استبدال محمد صلاح أمام تشيلسي

احذر.. تناول وجبة واحدة فى اليوم لهذه الأسباب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مغذية وصحية.. طريقة تحضير فطائر البطاطس بخطوات سهلة

7 عادات غذائية للحفاظ على الرشاقة وإنقاص الوزن

تعرف على أرخص 5 سيارات مستعملة في مصر .. صور