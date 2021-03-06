هنفلس.. زوجة إدوارد: أنا بمسك ميزانية البيت لوحدى





وأضافت "فيفيان"، خلال استضافتها ببرنامج واحد من الناس والمذاع عبر فضائية الحياة ، أن الفن يعتبر عند زوجها هواية ومنها الجيتار، الغناء، البيانو، أما عادته الغريبة لا يترك الهاتف من يده ولو لحظة واحدة.





وأشارت إلى أنها تسمع كافة محادثته الهاتفية خاصة أن زوجها يفتح السماعة الخارجية للهاتف وذلك بخلاف باقى الزوجات التى تشكو من إخفاء الزوج لتفاصيل محادثاته الهاتفية.





ولفتت إلى أنه يقوم بإعطائها الأموال ويطلب منها ان تختار هدية عيد ميلادها، مشيرة إلى انه لا يشارك فى الأعمال المنزلية على الإطلاق.





قالت فيفيان، زوجة الفنان إدوارد، إن معرفتها بزوجها تعود لعلاقة صداقة كانت تربطه بزوج أختها، مؤكدة أن إدوارد مسرف بطريقة كبيرة معقبة: "لوسبتله ميزانية البيت هنفلس وانا اللى بمسك ميزانية البيت".