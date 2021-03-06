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أخبار العالم

الكويت.. مصادر تكشف حقيقة استقالة الوزير باسل الصباح

السبت 06/مارس/2021 - 12:26 ص
مصادر تنفي استقالة
مصادر تنفي استقالة وزير الصحة الكويتي باسل الصباح
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قسم الخارجي
كشفت مصادر كويتية، اليوم الجمعة، حقيقة استقالة وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، وذلك بعد تردد أنباء عن تقدمه بالاستقالة من منصبه.

ونفت مصادر مطلعة لصحيفة "القبس" الأنباء التي ترددت عن استقالة الدكتور باسل الصباح، مؤكدة أن الوزير على رأس عمله.

وقال المصادر إن الوزير يتابع تطورات الأوضاع الصحية أولًا بأول فيما يتعلق بجائحة كورونا، والمستجدات المحلية والعالمية.

وكان النائبان في البرلمان الكويتي حسن جوهر ومهند الساير، أنهما يعتزمان تقديم استجواب لوزير الصحية، من 3 محاور، صحي واقتصادي ومالي.

جاء ذلك بعد انتشار شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي عن تقديم الوزير باسل الصباح باستقالته على خلفية الاستجواب، بينما يدعوه آخرون لترك المنصب بسبب التوصيات المستمرة بفرض الحظر الجزئي في الكويت بسبب انتشار فيروس كورونا.
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