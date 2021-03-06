الكويت.. مصادر تكشف حقيقة استقالة الوزير باسل الصباح

كشفت مصادر كويتية، اليوم الجمعة، حقيقة استقالة وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، وذلك بعد تردد أنباء عن تقدمه بالاستقالة من منصبه.





ونفت مصادر مطلعة لصحيفة "القبس" الأنباء التي ترددت عن استقالة الدكتور باسل الصباح، مؤكدة أن الوزير على رأس عمله.





وقال المصادر إن الوزير يتابع تطورات الأوضاع الصحية أولًا بأول فيما يتعلق بجائحة كورونا، والمستجدات المحلية والعالمية.





وكان النائبان في البرلمان الكويتي حسن جوهر ومهند الساير، أنهما يعتزمان تقديم استجواب لوزير الصحية، من 3 محاور، صحي واقتصادي ومالي.



