قرار جديد من بايدن بشأن النزاع التجاري بين أمريكا وأوروبا

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة، بـ"ترميم وإنعاش" العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد اتفاق أمريكي أوروبي على تعليق الرسوم الجمركية المفروضة على خلفية نزاع تجاري بين بوينج وإيرباص.





وذكر البيت الأبيض في بيان إن بايدن تحدث مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، واتفقا على تعليق الرسوم و"العمل على حل هذه النزاعات الطويلة الأمد في منظمة التجارة العالمية"، مشددا على دعم الرئيس الأمريكي للاتحاد الأوروبي والتزامه بترميم وإنعاش الشراكة بين الولايات المتحدة والتكتل.





وبسبب النزاع الدائر منذ 16 عاما بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على خلفية المساعدات الحكومية لشركتي الطيران "بوينج" و"إيرباص"، تم فرض رسوم جمركية عقابية متبادلة، تجاوزت قيمتها 7.5 مليار دولار على المنتجات الأوروبية.





من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية في بيان "لقد اتفقت مع الرئيس بايدن على تعليق كل رسومنا المفروضة في إطار النزاعات بين ايرباص وبوينج، على منتجات صناعة الطيران وكذلك تلك غير المتعلقة بهذه الصناعة، لفترة أولية من 4 أشهر".





وتتواجه الشركة الأوروبية المصنعة للطائرات ومنافستها الأمريكية منذ عام 2004 أمام منظمة التجارة العالمية، وفي 2019، أجازت المنظمة للولايات المتحدة بفرض رسوم على سلع وخدمات أوروبية تبلغ قيمتها حوالى 7,7 مليارات دولار تستورد سنويا وهي أكبر عقوبة تسمح بها التجارة العالمية.





وبعدها بنحو عام، أجازت المنظمة للاتحاد الأوروبي بفرض رسوم على السلع المستوردة من الولايات المتحدة، ومنذ ذلك الوقت، فرض الاتحاد الأوروبي رسوم جمركية على صادرات الولايات المتحدة بلغت 4 مليارات دولار.



