بعد فوز الأهلي على الزمالك .. ترتيب دوري سوبر السلة

انتزع الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني أشرف توفيق، الفوز من غريمه التقليدي الزمالك والذي يقوده فنيًا الإسباني أوجوستي بوش بنتيجة 112 - 106، في إطار الجولة الرابعة من الدور الترتيبي لدوري سوبر السلة.
واستطاع "الشياطين الحمر" العودة من بعيد في اللقاء الصعب بعدما كانوا متأخرين بفارق كبير.
انتهت المباراة بالتعادل بنتيجة 95 - 95، قبل أن يلجأ الفريقين للوقت الإضافي واستطاع فيها "المارد الأحمر" من حصد الفوز.
ويأتي ترتيب مراكز الدور الترتيبي لدوري سوبر السلة
الجزيرة في المركز الأول برصيد 8 نقاط
الزمالك في المركز الثاني برصيد 7 نقاط
الاتحاد في المركز الثالث بنفس رصيد عدد النقاط والفوز والخسارة مع نادي الزمالك.
الأهلي في المركز الرابع برصيد 6 نقاط
وجاء سبورتنج خامسًا بـ 6 نقاط.