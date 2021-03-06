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رياضة

بعد فوز الأهلي على الزمالك .. ترتيب دوري سوبر السلة

السبت 06/مارس/2021 - 12:59 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
انتزع الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني أشرف توفيق، الفوز من غريمه التقليدي الزمالك والذي يقوده فنيًا الإسباني أوجوستي بوش بنتيجة 112 - 106، في إطار الجولة الرابعة من الدور الترتيبي لدوري سوبر السلة.

واستطاع "الشياطين الحمر" العودة من بعيد في اللقاء الصعب بعدما كانوا متأخرين بفارق كبير.

انتهت المباراة بالتعادل بنتيجة 95 - 95، قبل أن يلجأ الفريقين للوقت الإضافي واستطاع فيها "المارد الأحمر" من حصد الفوز.

ويأتي ترتيب مراكز الدور الترتيبي لدوري سوبر السلة

الجزيرة في المركز الأول برصيد 8 نقاط 

الزمالك في المركز الثاني برصيد 7 نقاط 

الاتحاد في المركز الثالث بنفس رصيد عدد النقاط والفوز والخسارة مع نادي الزمالك.

الأهلي في المركز الرابع برصيد 6 نقاط 

وجاء سبورتنج خامسًا بـ 6 نقاط.
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