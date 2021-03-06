وحش صيني جديد من جيلي يشبه BMW X6 يصل السعودية .. سعر ومواصفات توجيلا GEELY TUGELLA 2021

جيلي توجيلا geely tugella 2021 الي المملكة العربية السعودية هي من طراز السيارات الكروس أوفر الكوبيه و هي فاخرة وعالية الأداء و تمزج بين العملية والرياضية، جيلي توجيلا geely tugella 2021 تعبر أول طرازات جيلي التي تستند إلى منصة CMA المتطورة . وصلت مؤخرا السيارة الصينية





تتوفر جيلي توجيلا geely tugella 2021 بفئتين، وهما GL وGF، وتستمدان قوتهما من محرك سعة 2000 سي سي TD يولد قوة 238 حصان وعزم دوران أقصى يصل إلى 350 نيوتن.متر، متصل بفتيس أوتوماتيك بثمانية سرعات، بالإضافة إلى نظام دفع كلي، لتتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 6.9 ثانية .





تم استخدام مواد غاية في الفخامة في جيلي توجيلا geely tugella 2021 ، وبها بمقاعد جلد PVC أو نابا حسب الفئة، كما يُمكن تعديل مقعد السائق آليًا في 6 أو 8 وضعيات، وتعديل مقعد الراكب آليًا بست وضعيات، وتأتي المقاعد الأمامية بخاصيتي التدفئة والتهوية، مع مرآة للرؤية الخلفية بخاصية التعتيم التلقائي .





تعاونت فولفو مع جيلي في مركز تكنولوجيا السيارات الصيني الأوروبي بالسويد، لطرح جيلي توجيلا geely tugella 2021 ، و تتمتع بمصابيح أمامية ليد ذاتية التشغيل مع تحكم ذكي في الضوء العالي، ومستشعرات للمطر ، ومكابح كهربائية ، مع نظام تعليق تلقائي، ونظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ .





سعر جيلي توجيلا geely tugella 2021





جيلي توجيلا geely tugella 2021 فئة كمفورت تجينا بسعر 111,475 ريال سعودي اي حوالي 467.000 جنيه مصري





جيلي توجيلا geely tugella 2021 فئة لوكجري تجينا بسعر 121,825 ريال سعودي اي حوالي 510.000 جنيه مصري



