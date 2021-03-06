ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

وحش صيني جديد من جيلي يشبه BMW X6 يصل السعودية .. سعر ومواصفات توجيلا GEELY TUGELLA 2021

السبت 06/مارس/2021 - 08:06 ص
جيلي توجيلا geely
جيلي توجيلا geely tugella 2021
Advertisements
اشرف عطية
وصلت مؤخرا السيارة الصينية جيلي توجيلا geely tugella 2021 الي المملكة العربية السعودية وهي من طراز السيارات الكروس أوفر الكوبيه و هي فاخرة وعالية الأداء و تمزج بين العملية والرياضية، جيلي توجيلا geely tugella 2021 تعبر أول طرازات جيلي التي تستند إلى منصة CMA المتطورة . 

تتوفر جيلي توجيلا geely tugella 2021 بفئتين، وهما GL وGF، وتستمدان قوتهما من محرك سعة 2000 سي سي TD يولد قوة 238 حصان وعزم دوران أقصى يصل إلى 350 نيوتن.متر، متصل بفتيس أوتوماتيك بثمانية سرعات، بالإضافة إلى نظام دفع كلي، لتتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 6.9 ثانية . 

تم استخدام مواد غاية في الفخامة في جيلي توجيلا geely tugella 2021 ، وبها بمقاعد جلد PVC أو نابا حسب الفئة، كما يُمكن تعديل مقعد السائق آليًا في 6 أو 8 وضعيات، وتعديل مقعد الراكب آليًا بست وضعيات، وتأتي المقاعد الأمامية بخاصيتي التدفئة والتهوية، مع مرآة للرؤية الخلفية بخاصية التعتيم التلقائي . 

تعاونت فولفو مع جيلي في مركز تكنولوجيا السيارات الصيني الأوروبي بالسويد، لطرح جيلي توجيلا geely tugella 2021 ، و تتمتع بمصابيح أمامية ليد ذاتية التشغيل مع تحكم ذكي في الضوء العالي، ومستشعرات للمطر، ومكابح كهربائية ، مع نظام تعليق تلقائي، ونظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ . 

سعر جيلي توجيلا geely tugella 2021 

جيلي توجيلا geely tugella 2021 فئة كمفورت تجينا بسعر 111,475 ريال سعودي اي حوالي 467.000 جنيه مصري 

جيلي توجيلا geely tugella 2021 فئة لوكجري تجينا بسعر 121,825 ريال سعودي اي حوالي 510.000 جنيه مصري 

وحش صيني جديد من جيلي يشبه BMW X6 يصل السعودية .. سعر ومواصفات توجيلا GEELY TUGELLA 2021
وحش صيني جديد من جيلي يشبه BMW X6 يصل السعودية .. سعر ومواصفات توجيلا GEELY TUGELLA 2021
وحش صيني جديد من جيلي يشبه BMW X6 يصل السعودية .. سعر ومواصفات توجيلا GEELY TUGELLA 2021
وحش صيني جديد من جيلي يشبه BMW X6 يصل السعودية .. سعر ومواصفات توجيلا GEELY TUGELLA 2021
وحش صيني جديد من جيلي يشبه BMW X6 يصل السعودية .. سعر ومواصفات توجيلا GEELY TUGELLA 2021
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

جيلي تنافس كيا بسيارة دفع رباعي جديدة .. صور

جيلي للسيارات تعتزم الاندماج مع فولفو خلال 2021

جيلي تطرح GEELY KX11 SUV بمواصفات غير مسبوقة.. صور

أسعار أشهر السيارات الصينية في السعودية

تعرف على أسعار تويوتا كامري 2021 في السعودية

قبل طرحها في السعودية.. تعرف على مواصفات جيلي TUGELLA الجديدة

ترشيحاتنا

بسبب «قيء الحوت».. صياد معدم يربح ثروة تتجاوز 5 ملايين جنيه.. شاهد

رحلة الإسراء والمعراج بالتفصيل وأبرز الدروس والعبر فيها

طائرة 737 ماكس تعلن الطوارئ بسبب عطل ميكانيكي بالمحرك

شاهد.. طريقة سرية لمنع المكالمات المجهولة في هواتف iPhone | صور

وداعا للفضول القاتل.. أذكى طريقة لقراءة رسائل المحادثات المظللة | صور

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الترجي بدوري أبطال أفريقيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وحش صيني جديد من جيلي يشبه BMW X6 يصل السعودية .. سعر ومواصفات توجيلا GEELY TUGELLA 2021

سعر مرسيدس G500 AMG اليوم في مصر .. صور

سائق يلقى مصرعه بسبب محاولة فاشلة لركن سيارته في مساحة ضيقة.. صور