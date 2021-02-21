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سيارات

مواصفات وأسعار جيلي بوروي 2021 في السوق المصري| صور

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:09 م
جيلي بوروي
جيلي بوروي
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أماني نوار
تعد شركة جيلي الصينية واحدة من أكبر شركات صناعة السيارات ، التي استطاعت ان تنال مكانة كبيرة وسط العديد من الماركات العالمية ،بفضل جهود مؤسسها " لي شوفو" ،وفي عام 2008 بدأت جيلي محادثات كثيرة مع شركة فورد الامريكية لشراء سيارات فولفو السويدية المملوكة لها، ورغبت جيلي في استغلال الازمة الطاحنة وقتها .

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و تعتبر سيارة جيلي بوروي من الموديلات المميزة التي قدمتها جيلي ، وكشفت جيلي عملاق صناعة السيارات الصينية جيلي عن بوروي موديل 2021 .

وتتميز السيارة بشبك أمامي جديد ، مع إكصداك أمامي محدث ، بالإضافة إلى جنوط سوداء جديدة ، وزخرفات سوداء مصقولة في مختلف الهيكل الخارجي للسيارة .

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وتتميز السيارة بمقصورة داخلية مع شاشة LCD قياس 12.3 بوصة للوحة العدادات ،وأخرى لمسية 12.3 بوصة لنظام المعلومات الترفيهية وتقنية ،مع وجود اتصال 4G، ونظام التعرف الذكي على الأصوات،مع نظام ملاحة متطور ، ونظام سمعي بـ 14 مكبر صوت .

 وتستمد السيارة قوتها بنفس أنواع المحركات السابقة ، حيث تتوافر بعدة محركات تشمل 1.8 لتر تيربو 4 سلندر ، والآخر V6 سعة .5 لتر ، وثالث 2.4 لتر،كما قدمت جيلي طرحت في 2018 نسخ هجينة لبوروي بمحركات 1.5 لتر ، وهايبرد ، ولكنها مخففة وبالقابس سعر السيارة 29 ألف دولار ،أي ما يعادل 468 ألف جينه مصري .




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