بعد طرح سيارات طائرة.. جيلي تتعاون مع فولفو بعد شرائها منذ 11 عاما



بعد قيام مجموعة جيلي الصينية بشراء شركة فولفو السويدية من فورد في عام 2010، هذه الصفقة التي جعلت فولفو تعيش أنجح فتراتها التاريخية في المبيعات والحضور العالمي وكانت جيلي حقا اضافة هامة لها.





هذة الصفقة لم تقلل من متانة فولفو بل بالعكس جعلتها تصنف ضمن أكثر 10 سيارات أمانا في العالم، مع استهدافها لأن تكون علامة سيارات كهربائية بالكامل خلال الأعوام القادمة مثل جاكوار وجنرال موتورز العديد من شركات السيارات العالمية.





أشارت تقارير عدة مؤخرا إلى أن فولفو قد تقرر طرح أسهمها في اكتتاب أولي عام بالبورصة بعد تراجعها عن الفكرة في 2018، خاصة مع تغير اتجاهات السوق حاليًا حيال التطوير الكهربائي الذي سبقت فيه فولفو معظم منافسيها ومن الشركات التي شجعتها على الاقدام على هذه الخطوة مثل شركة تيسلا و شركة لوسيد موتورز المدعومة من السعودية.





وأعلنت جيلي وفولفو عن استراتيجية لدمج خطوط التوريد للبطاريات والمحركات الكهربائية وتعميق التعاون في مجالات البحث والتطوير بدون التأثير على الهيكل المستقل لعمليات كل علامة فالعملاق الصيني يجيد الفصل بين الشركات .





وأعلنت فولفو رسميا عن خطط لتوثيق العلاقة والتعاون مع علامة جيلي في المجالات الكهربائية والبرمجية وتقنيات القيادة الذاتية بدون المساس باستقلالية العلامتين، وهو نفي رسمي لشائعات الاندماج بينهما وهم في حاليا كيان واحد فالعملاق الصيني فرض هيمنته رسميا على سوق السيارات العالمي وتصدر المشهد بجدارة.