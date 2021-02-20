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سيارات

شاهد سيارة جيلي الجديدة موديل 2021.. قبل طرحها عالميًا

السبت 20/فبراير/2021 - 05:03 م
جيلي KX11
جيلي KX11
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صبري طلبه
أزالت شركة جيلي النقاب عن احدث اصداراتها العالمية، و التي تنتمي إلى فئة الكروس أوفر KX11، و من المفترض أن يدخل هذا الطراز لخطوط الانتاج في الربع الثالث من العام الجاري 2021، و تعتبر جيلي هي أول شركة خاصة في جمهورية الصين الشعبية، و يقع مقرها الرئيسي في مدينة هانغتشو تشجيانغ، و يرجع تاريخ تأسيسها إلى عام 1986.

المؤشرات الأولية تفيد بأن السيارة ستزود بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي متصل بشاحن تيربو، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 235 حصان، و 350 نيوتن متر من عزم الدوران، و من المحتمل أيضًا انها ستأتي بمحرك توربيني ثلاثي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، و محرك كهربائي، بعزم دوران يقدر بـ 415 نيوتن/متر، و بقوة اجمالية قدرها 255 حصان. 

التصميم الخارجي للنسخة الجديدة KX11 جاء مختلفًا كثيرًا عن الاصدارات السابقة فتميز بملامح اكثر شراسة، و ظهر ذلك من خلال الواجهة الأمامية التي جاءت مدببة، و بشبكات أمامية غائرة متعددة المقاطع بطريقة طولية الشكل، بالاضافة إلى مصابيح أمامية عدوانية تزينها شرائط ضوئية تعمل بتقنية LED، و مصادم أمامي متعدد الفتحات الهوائية.

اعتمد الصانع الصيني على اظهار خطوط الحفر بداية من غطاء المحرك و حتى الاجزاء الجانبية للسيارة، و ضمت اقطاب مزدوجة على جانبي الناحية العلوية، و مرايات جانبية بنفس طلاء الهيكل الخارجي تدعمها شرائط ضوئية نحيفة، وعجلات رياضية عريضة، يتوسطها جنوط معدنية مروحية الشكل تجمع بين اللون الفضي و الأسود.

كما تأتي بسقف بانوراما معتم، و سبويلر خلفي أنيق، و مصابيح خلفية متصلة، بالاضافة إلى عواكس خلفية على جانبي الصادم، و أقواس نصف دائرية تزين منطقة أعلى العجلات، لم تكشف الصور عن التفاصيل الداخلية الخاصة بالسيارة ولكن من المتوقع أنها ستحمل العديد من المواصفات الفنية و التقنية.
شاهد سيارة جيلي الجديدة موديل 2021.. قبل طرحها عالميًا
شاهد سيارة جيلي الجديدة موديل 2021.. قبل طرحها عالميًا
شاهد سيارة جيلي الجديدة موديل 2021.. قبل طرحها عالميًا
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