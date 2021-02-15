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سيارات

بعد طرحها سيارة طائرة.. شركة جيلي الصينية تسجل رقم قياسيا جديدا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:24 م
شركة جيلي الصينية
شركة جيلي الصينية تسجل رقم قياسي جديد
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اشرف عطية
هيمن الصانع الصيني جيلي gelly علي سوق السيارات العالمي، ونجح في تصدر المشهد خصوصًا بعد اقتحام سوق السيارات الطائرة وبالأخص عالم التنقل المدني، وحصول سيارتها الطائرة ترانزيشين Transition على تصريح طيران رسمي من إدارة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية و ستبدأ في بيعها قريبًا.

واستطاعت جيلي gelly تسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس لأكبر لوحة فنية مصنوعة من السيارات، وقامت جيلي بأستخدام 750 سيارة جيلي استغرق تنظيمها 30 ساعة لتظهر رسمة رأس ثور ضخم في النهاية.

وكان من شروط حصول جيلي gelly على الرقم القياسي من موسوعة جينيس هو استخدام السيارات فقط وأن تكون شكل معروف وأن تكون المسافات بين السيارات 20 سنتيمتر وأن تغطي مساحة 3,000 متر مربع على الأقل لتقتنص اللقب.

وليست هذه المرة الاولي لجيلي gelly، بل استعرضت صانعة السيارات الصينية اللوحة احتفالا بالعام الجديد الصيني يوم 31 ديسمبر 2020، وكان قياس اللوحة 7,070 متر مربع لتصبح أكبر لوحة مرسومة بالسيارات علي مستوى العالم.

واستخدمت شركة جيلي gelly سيارات سوداء اللون لتشكل رأس الثور وسيارات بيضاء لتكون خلفية متباينة. أما الفكرة خلف اللوحة أن 2021 سيكون عام برج الثور وفق التقاليد الصينية التي تقدسها شركة جيلي بالطبع.
بعد طرحها سيارة طائرة.. شركة جيلي الصينية تسجل رقم قياسيا جديدا
بعد طرحها سيارة طائرة.. شركة جيلي الصينية تسجل رقم قياسيا جديدا
بعد طرحها سيارة طائرة.. شركة جيلي الصينية تسجل رقم قياسيا جديدا
بعد طرحها سيارة طائرة.. شركة جيلي الصينية تسجل رقم قياسيا جديدا
بعد طرحها سيارة طائرة.. شركة جيلي الصينية تسجل رقم قياسيا جديدا
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