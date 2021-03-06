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الدولار يسجل 15.62 جنيه للشراء.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 6-3-2021

السبت 06/مارس/2021 - 08:27 ص
الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي
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نورهان رأفت
استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت 6- 3-2021، تقريرًا عن أسعار العملات الأجنبية.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.72 جنيه للبيع، و 15.62 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 18.82جنيه للبيع و 18.61جنيه للشراء.

 سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 21.86جنيه للبيع و 21.53جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودى 4.19 جنيه للبيع و4.12جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى 51.93 جنيه للبيع 48.82 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار في بنوك: "الأهلي اليوناني، التعمير والإسكان، بلوم، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي" 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.


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