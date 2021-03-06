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أخبار العالم

الموت ينتظرك يا زيلينسكي.. أقوى تحذير لرئيس أوكرانيا من البرلمان

السبت 06/مارس/2021 - 08:45 ص
الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني
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قسم الخارجي
في محاولة قاسية لتحذير الرئيس في أواكرانيا، اقدم عضو برلمان على تذكيره بمصير أحد قادة أوروبا السابقين الذين قتلوا قبل 30 عامًا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

حذر النائب، الرئيس فلاديمير زيلينسكي، من ملاقاة مصير زعيم رومانيا الاشتراكية، نيكولاي تشاوشيسكو، الذي أعدم رميا بالرصاص عام 1989 بعد الإطاحة بحكمه.

واتهم البرلماني عن تكتل "منصة المعارضة - من أجل الحياة"، فاديم رابينوفيتش، في حديث على الهواء بثته قناة   اتهم الرئيس الأوكراني زيلينسكي ببناء نظام فاشي في أوكرانيا، يشابه الذي كان موجودًا في رومانيا، محذرًا من أن مصير ذلك هو الموت.

واعتبر  النائب أن رئيس الدولة سمح بتشكيل مجموعة قتالية خاصة من 20 شخصا، مشيرا إلى أن هذه الوحدة ستعمل على تصفية جسدية للصحفيين والنواب غير المرغوب فيهم من قبل السلطات الحالية.

وأضاف رابينوفيتش: "الآن في أوكرانيا يمكنك الاعتداء على الصحفيين، زيلينسكي سمح بذلك! يمكنك أيضا إغلاق القنوات، يمكنك القتل، لذلك أريد أن أبلغ زيلينسكي، بأنه كان هناك كثير مثل هؤلاء، أمثال تشاوشيسكو وآخرين، وقد انتهوا جميعا بالطريقة نفسها. وأنت، الذي خان شعب أوكرانيا، ستنتهي بنفس الطريقة!".

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