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أخبار العالم

لقاء تاريخي.. شاهد أول صور من مقابلة بابا الفاتيكان والمرجع الشيعي علي السيستاني

السبت 06/مارس/2021 - 09:50 ص
مقابلة بابا الفاتيكان
مقابلة بابا الفاتيكان والمرجع الشيعي علي السيستاني
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سمر صالح
انتهى اللقاء التاريخي بين بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، والمرجع الديني الأعلى علي السيستاني اليوم، السبت، في مدينة النجف القديمة.  

واستمر اللقاء نحو ساعة كاملة، وشهد حوارًا مغلقًا، قبل أن يغادر البابا المدينة دون تعليق لوسائل الإعلام.  

ووصل بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، صباح اليوم، إلى منزل المرجع الديني الشيعي علي السيستاني في أهم أحداث الزيارة التاريخية إلى العراق.  

وتم استقبال البابا في شارع الرسول وسط المدينة القديمة بإطلاق طيور بيضاء،والتقى البابا بالمرجع الأعلى في اجتماع مغلق.   

ودار الحديث خلال اللقاء حول التحديات الكبيرة التي تواجهها الانسانية في هذا العصر ودور الايمان بالله تعالى وبرسالاته والالتزام بالقيم الأخلاقية السامية في التغلب عليها.

وتحدث المرجع الديني الشيعي علي السيستاني عما يعانيه الكثيرون في مختلف البلدان من الظلم والقهر والفقر والاضطهاد الديني والفكري وكبت الحريات الأساسية وغياب العدالة الاجتماعية، وخصوصا ما تعاني منه العديد من شعوب منطقتنا من حروب وأعمال عنف وحصار اقتصادي وعمليات تهجير وغيرها، ولا سيما الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.
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