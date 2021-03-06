كيفية حساب كتلة الجسم للأطفال و الكبار

مؤشر كتلة الجسم هو قياس رشاقة الشخص أو بدانته بناءً على طوله ووزنه ، ويهدف إلى قياس كتلة الأنسجة، يستخدم على نطاق واسع كمؤشر عام على ما إذا كان الشخص يتمتع بوزن صحي بالنسبة لطوله، على وجه التحديد يتم استخدام القيمة التي تم الحصول عليها من حساب مؤشر كتلة الجسم لتصنيف ما إذا كان الشخص يعاني من نقص الوزن أو الوزن الطبيعي أو زيادة الوزن أو السمنة اعتمادًا على النطاق الذي تقع فيه القيمة.





تختلف نطاقات مؤشر كتلة الجسم هذه بناءً على عوامل مثل المنطقة والعمر ، وتنقسم أحيانًا إلى فئات فرعية مثل نقص الوزن الشديد أو السمنة الشديدة جدًا، يمكن أن يكون لزيادة الوزن أو نقص الوزن آثار صحية كبيرة لذلك في حين أن مؤشر كتلة الجسم هو مقياس غير كامل لوزن الجسم الصحي فهو مؤشر مفيد على ما إذا كان يلزم إجراء أي اختبار أو إجراء إضافي.





كيفية حساب كتلة الجسم

كيفية حساب مؤشر كتلة الجسم هي عملية حسابية بسيطة تتم باستخدام طول الشخص ووزنه، الصيغة هي مؤشر كتلة الجسم = كجم / م 2 حيث كجم هو وزن الشخص بالكيلوجرام و م 2 هو ارتفاعهم بالمتر المربع.





مؤشر كتلة الجسم 25.0 أو أكثر يعني زيادة الوزن ، في حين أن الوزن الصحي هو من 18.5 إلى 24.9، ينطبق مؤشر كتلة الجسم على معظم البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 65 عامًا.





لا يستخدم مؤشر كتلة الجسم لبناة العضلات والرياضيين لمسافات طويلة والنساء الحوامل وكبار السن أو الأطفال الصغار، وذلك لأن مؤشر كتلة الجسم لا يأخذ في الاعتبار ما إذا كان الوزن يتم حمله على هيئة عضلة أو دهون ، بل فقط الرقم.





أولئك الذين لديهم كتلة عضلية أعلى مثل الرياضيين قد يكون مؤشر كتلة الجسم لديهم مرتفعًا ولكنهم ليسوا أكثر عرضة للخطر الصحي أولئك الذين لديهم كتلة عضلية منخفضة مثل الأطفال الذين لم يكملوا نموهم أو كبار السن الذين قد يفقدون بعض كتلة العضلات قد يكون مؤشر كتلة الجسم لديهم أقل أثناء الحمل والرضاعة ، يتغير تكوين جسم المرأة ، لذا فإن استخدام مؤشر كتلة الجسم ليس مناسبًا.





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كيفية حساب كتلة الجسم للاطفال

مؤشر كتلة الجسم (BMI) هو مقياس مهم يستخدم لتحديد ما إذا كان طفلك يعاني من زيادة الوزن أو نقص الوزن أو الوزن المثالي لعمره، يعتبر مؤشر كتلة الجسم مهمًا جدًا في مراقبة صحة طفلك حيث توصي فرقة العمل المعنية بالخدمات الوقائية الأمريكية حاليًا بالتتبع الروتيني لمؤشر كتلة الجسم في جميع الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن عامين.

على عكس البالغين الذين يعتبر مؤشر كتلة الجسم لديهم من 25 إلى 30 يعانون من زيادة الوزن ويتم تصنيف مؤشر كتلة الجسم على أنهم يعانون من السمنة ، يحتاج الأطفال إلى معيار تقييم مختلف نظرًا لأن أجسامهم تتغير بسرعة كبيرة وفقا لما نشره موقع verywellfit.





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يبدأ الحساب بمؤشر كتلة الجسم القياسي بناءً على طول طفلك ووزنه، لا يقيس مؤشر كتلة الجسم دهون الجسم بل يقيس حجم الأنسجة (بما في ذلك العضلات والدهون والعظام) في جسم طفلك، ثم يتم استخدام القيمة لتحديد مكان سقوط طفلك من حيث النسبة المئوية بين الأطفال من نفس الجنس والفئة العمرية

سيتم استخدام هذه القيمة المئوية لتحديد فئة وزن طفلك (نقص الوزن ، الطبيعي ، زيادة الوزن ، السمنة).

حساب مؤشر كتلة الجسم لطفلك

الصيغة القياسية لحساب مؤشر كتلة الجسم هي الوزن ÷ (الطول × الارتفاع) × 703. لحساب ذلك باستخدام القياسات الإمبراطورية (جنيه وبوصة):

احسب مؤشر كتلة الجسم بقسمة الوزن على مربع الارتفاع وضرب ذلك الإجمالي في 703.

الصيغة المترية لحساب مؤشر كتلة الجسم هي الوزن ÷ (الارتفاع × الارتفاع) × 10000. لحساب هذا:

قياس وزن الطفل بالكيلوجرام (وليس بالجرام). يمكن التعبير عن ذلك بقيمة عشرية ، مثل 12.7 كجم.

قياس ارتفاع الطفل بالسنتيمتر (وليس بالمتر). سيتم التعبير عن هذا ، على سبيل المثال ، على أنه 105 سم وليس 1.05 متر.

احسب مؤشر كتلة الجسم بقسمة الوزن على مربع الارتفاع وضرب ذلك الإجمالي في 10000.





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كيفية حساب كتلة الجسم الوزن المثالي

مؤشر كتلة الجسم هو وسيلة لوصف الطول والوزن برقم واحد يمكن أن يساعد في معرفة ما إذا كان وزن الشخص صحيًا، لمعرفة مؤشر كتلة جسمك ، ما عليك سوى استخدام هذه الصيغة الحسابية: اضرب وزنك بالكيلو جرام في 703 واقسمه على مربع طولك (بالبوصة) وفقا لموقع webmd.

تُعرَّف السمنة عند البالغين بأنها ذات مؤشر كتلة الجسم 30.0 أو أعلى. النطاقات الأخرى هي:

زيادة الوزن = 25.0 إلى 29.9

الوزن الطبيعي = 18.5 الى 24.9

نقص الوزن = تحت 18.5



