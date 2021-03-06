وزير التعليم العالي يستعرض تقريرا ميدانيا لمتابعة مشروعات جامعة السويس بتكلفة 371 مليون جنيه

استعرض د. خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار متابعته للمشروعات التنفيذية لتطوير الجامعات الحكومية، تقريرًا مقدمًا من د. السيد عبدالعظيم الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، ود. أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول الزيارة الميدانية للمتابعة الواقعية لمشروعات جامعة السويس.









وأفاد التقرير، بأنه تم إنشاء مجمع المدرجات الطلابية لكليات هندسة البترول والتعليم الصناعي، وإنشاء مبنى كلية الهندسة، وإنشاء مباني المدينة الجامعية لخدمة عدد أكبر من الطلاب المغتربين، وإنشاء مجمع المدرجات الطلابية لكليات التربية والآداب، والانتهاء من تجهيز قاعة الاحتفالات بالجامعة، كما يتم إنشاء مبنى إداري تابع لكلية الآداب، واستكمال تجهيز مبنى ورش تدريبية لكلية الإعلام، بالإضافة لإنشاء مجمع المعامل المركزية وإنشاء وتجهيز مبنى فصول دراسية لكلية التجارة.





وأوضح التقرير أن التكلفة الإجمالية للمشروعات الجاري تنفيذها في جامعة السويس تبلغ نحو (371) مليون جنيه.





وأشاد وزير التعليم العالي بالالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروعات التنفيذية بجامعة السويس، كما أكد على دعم القيادة السياسية لتطوير الجامعات الحكومية من خلال مشروعات قومية تعمل على النهوض بمنظومة التعليم العالي بكافة عناصرها.





وأكد د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن سياسة الدولة تستهدف التطوير المستمر للتعليم العالي على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد العليا وكذلك منظومة المراكز والمعاهد البحثية، إضافة إلى أفرع الجامعات الدولية بمصر، مشيرا إلى أن سياسة التطوير الشامل تحقق أهداف التعليم العالي ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.