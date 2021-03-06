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أخبار العالم

تركي آل الشيخ يوجه رسالة غامضة لمتابعيه..تعرف عليها

السبت 06/مارس/2021 - 10:20 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
وجه المستشار تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية بالمملكة العربية السعودية رسالة غامضة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وعلق تركى آل الشيخ قائلًا: "الشرح لأصحاب الفهم الثقيل".

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ، كشف عن قيام قناة mbc، بعرض عمل سيجمع بين الفنانَيْن المعروفَيْن ناصر القصبي وعبدالله السدحان . 

وأوضح المستشار تركي آل الشيخ أن هذا العمل سيكون برعاية من الهيئة العامة للترفيه.

وعبر تويتر غرد آل الشيخ من خلال حسابه قائلا: "كنتُ في اجتماع الأيام الماضية مع الشيخ وليد البراهيم لتطوير العلاقة بين هيئة الترفيه ومجموعة mbc (العملاق الإعلامي الكبير)" بحسب ما ذكرت صحيفة سبق السعودية .

وأضاف: "نزفُّ لكم بشرى عمل، يجمع الفنانَيْن الكبيرَيْن ناصر القصبي وعبدالله السدحان ، برعاية هيئة الترفيه ، ويُعرَض على mbc  ".
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