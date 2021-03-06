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فن

وفاة الفنانة سوسن ربيع بطلة مسرحية «إنها حقا عائلة محترمة»

السبت 06/مارس/2021 - 11:17 ص
سوسن ربيع
سوسن ربيع
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أحمد إبراهيم - محمد نحلة
أعلن عزوز عادل، عضو نقابة المهن التمثيلية، رحيل الفنانة سوسن ربيع.
 
وكتب "عادل"، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬ ..‫ وفاة الفنانة القديرة ⁧‫/سوسن ربيع .. ‫رحم الله الفقيدة والهم اهلها وجمهورها الصبر والسلوان".

واعتزلت سوسن ربيع التمثيل منذ أكثر من 15 عاما بعد أن وضعت بصمتها في الكثير من الأعمال الفنية. 

وشاركت في المسلسل التلفزيوني فواير المناسبات (1988) وبدأت التمثيل وهي طفلة ببرامج الأطفال في التلفزيون، واشتركت في البرنامج المميز حياتي الذي أحبه الملايين من الناس. 

كما شاركت في مسلسل برج الحظ (شرارة)، ومسرحية مجانين فوق العادة، ومسرحية إنها حقا عائلة محترمة مع الفنان فؤاد المهندس، والفنانة شويكار، وقامت بدور عائشة ابنة فؤاد المهندس العادة كما قدمت العديد من المسلسلات منها عمر بن عبد العزيز، والباحثة والناس والفلوس وأدركني يادكتور، وفيلم على باب الوزير، وفيلم نساء ضد القانون، والعديد من المسرحيات.

حاصلة على ليسانس آداب جامعة عين شمس ومتزوجة ولديها من الأبناء محمد خريج كلية الاعلام قسم اذاعة وتلفزيون ومنة الله طالبة بكلية الاعلام.
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