الشارقة تطلق أعمال الدورة الخامسة والعشرين لجائزة الإبداع العربي

أعلنت دائرة الثقافة في الشارقة انطلاق أعمال الدورة التالية ل جائزة الشارقة للإبداع العربي ، والتي ستكون استثنائية بمقياس التاريخ والتجربة، ذلك أن الجائزة في هذه الدورة ستكون قد أكملت ربع قرن من مسيرتها.





وأكدت دائرة الثقافة أنها، بإطلاقها الدورة الخامسة والعشرين من جائزة الشارقة للإبداع العربي - الإصدار الأول، تسجل إنجازًا حقيقيًا لا يضاف إلى الرصيد الباذخ للشارقة وحسب، بل إلى رصيد الإبداع العربي عامةً، باعتبار الحصيلة الكبيرة التي تحققت له، والمتمثلة بمئات المبدعين الذين قدمتهم الجائزة، والذين يمثلون اليوم قامات كبيرة لها حضورها الواثق على الساحة العربية، إضافة إلى مئات الإصدارات في مختلف مجالات الأدب، والتي تشكل مكتبة غنية فريدة من نوعها.





وأكد عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة حرص الدائرة الشديد على تطوير الأداء، استجابة لتوجيهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مما كان له دور أساسي في المضي نحو مزيد من الطموحات والتطلعات، والعمل على التجديد المتواصل في آليات العمل لتظل الجائزة رائدة في مجالها.





وأضاف: إن الدورة الجديدة للجائزة ستنقل حفلها الختامي الذي تستضيف فيه الفائزين لتكريمهم، إلى المملكة المغربية، مستكملة بذلك توجهها الذي بدأته عام 2019، بألا تقتصر احتفالات الجائزة على إمارة الشارقة وحدها، وأن تنتقل إلى المدن العربية، وذلك تنفيذًا للتوجيه الكريم لصاحب السمو حاكم الشارقة، والذي عبر عن حرص سموه على أن تكون الجائزة عربية خالصة بمحتواها وأهدافها وأماكن نشاطها.



