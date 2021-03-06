مصرع سائق وإصابة شقيقيه في انقلاب سيارة بسمالوط

لقى سائق مصرعه وأصيب شقيقاه في انقلاب سيارة بسمالوط شمال المنيا تم نقل الجثة والمصابين للمستشفى تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





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تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا إخطارا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة رقم 3452 ن. م. د بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، شمال كوبري قرية شوشة غرب مركز سمالوط، بسبب السرعة الزائدة.



