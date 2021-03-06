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حوادث

مصرع سائق وإصابة شقيقيه في انقلاب سيارة بسمالوط

السبت 06/مارس/2021 - 12:52 م
انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
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ايمن رياض
لقى سائق مصرعه وأصيب شقيقاه في انقلاب سيارة بسمالوط شمال المنيا تم نقل الجثة والمصابين للمستشفى تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 


تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا إخطارا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة رقم 3452 ن. م. د بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، شمال كوبري قرية شوشة غرب مركز سمالوط، بسبب السرعة الزائدة. 

تسبب الحادث في مصرع مينا. إ. ت 27 سنه، سائق، وإصابة شقيقيه كيرلس «38 سنه»، وميخائيل «34 سنه» مقيمون مركز سمالوط تم نقل الجثة والمصابين للمستشفى تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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