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أخبار البلد

اتحاد المهن الطبية: صرف 16 مليون جنيه لأسر شهداء كورونا

السبت 06/مارس/2021 - 12:46 م
صدى البلد
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محمد غالي
اتخذ اتحاد المهن الطبية قرارًا بصرف إعانة وفاة بقيمة 50 ألف جنيه لأسر شهداء كورونا المستحقين للمعاش.


وبلغت قيمة إعانات الوفاة لورثة أسر شهداء "كورونا" من أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية 16 مليون جنيه للمعاش. 


وذلك بإجمالى 329 طبيبا وزعت كالتالى : 244 طبيبا بشريا – 57 صيدليا – 12 طبيب أسنان – 16 طبيبا بيطريا ممن استوفوا الأوراق المطلوبة لصرف الإعانة حتى الآن.


ويستمر صرف هذه الإعانة لأسر الشهداء بموجب تقديم الأوراق التالية: 
التحاليل التى تثبت الإصابة – تقرير طبى صادر من المستشفى – CT (ولا يشترط وجود خاتم النسر) – إعلام الوراثة – شهادة الوفاة – قرار الوصاية (للأطفال القصر – أرقام حسابات بنكية للمستحقين من الورثة بأحد بنوك ( مصر – الأهلى – الإسكندرية) لكل فرد من الورثة.

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