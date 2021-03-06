إطلاق مشروع بحثى بالجامعة المصرية اليابانية لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه والتبريد

أعلنت الدكتورة منى جمال الدين ابراهيم - عميد كلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء والبتروكيماويات بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا عن تنفيذ محطة بخارية هجينة تجريبية تعمل بمشاركة الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه والتبريد.

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اوضحت ان هذا المشروع يأتى فى اطار التعاون المشترك بين خبراء الهندسة البيئية بالجامعة وبين خبراء التبريد الامتصاصى بجامعة كرانفيلد بانجلترا. ويتم تمويله من خلال هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار STIFA.

وأضافت ان المشروع يستهدف استغلال الطاقة الشمسية كمصدر مشارك للطاقة لتشغيل منظومة هجينية لإنتاج الطاقة الكهربائية والمياه العذبة بالإضافة إلي التبريد. اشارت الى ان النظام يتكون من وحدة طاقة بخارية تعمل بالسولار مع مشاركة من الطاقة الشمسية المركزة (CSP) لإنتاج الطاقة الكهربية. موضحة ان البخار الخارج من التوربينة يتم استغلالها في تشغيل كل من وحدتي التحلية والتبريد.

اكدت د.منى جمال الدين ان المشروع ينتج الطاقة الكهربائية بقدرة 5 كيلو وات وانتاج 1 متر مكعب/يوم من المياه المحلاه كما يتم إنتاج 5 كيلووات تبريد من خلال وحدة تبريد تعمل بالامتصاص.

واضافت عميد الكلية ان المشروع يسعى الى تحقيق اهداف التنمية المستدامة وهى:

الهدف 3: الصحة الجيدة والرفاهية.

الهدف 6: المياه النظيفة والنظافة الصحية.

الهدف 7: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة.

الهدف 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة

الهدف 13: العمل المناخي

الهدف 17: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف