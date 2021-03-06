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ديني

رئيس جامعة الأزهر يطالب بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة بالمدينة الجامعية للطالبات

السبت 06/مارس/2021 - 01:17 م
صدى البلد
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محمود ضاحي
تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، واللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن بجامعة الأزهر، في زيارة مفاجأة صباح اليوم؛ أعمال الصيانة التي تتم في بعض مباني المدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر.

     وخلال الجولة وجه رئيس الجامعة الشركة المنفذة لأعمال الصيانة إلى سرعة الانتهاء من عمليات الصيانة في أقرب وقت ممكن، وشدد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا، واطمأن على وجود الإشراف الطبي داخل المدينة الجامعية للطالبات، بجانب وجود سيارة إسعاف مجهزة على مدار الساعة.

   وأعلن رئيس الجامعة أنه سوف يتابع عمليات الصيانة الدورية على مدار الساعة حتى يتم الانتهاء منها.

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