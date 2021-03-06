رئيس وزراء ليبيا يقترح تشكيل حكومة كبيرة تضم 35 وزيرا

اقترح رئيس الوزراء الليبي المعين عبد الحميد دبيبة، تشكيل حكومة وحدة كبيرة تضم 35 عضوًا، وذلك حسبما قال مكتبه أمس الجمعة قبل اجتماع يعقده البرلمان يوم الاثنين لمناقشة التصديق على حكومته.





وبحسب "الشرق الأوسط" جرت مفاوضات مكثفة بين الفصائل المتحاربة في ليبيا وزعماء إقليميين وسياسيين ذوي نفوذ بشأن قائمة مجلس الوزراء، لكن مسؤولًا قال إن المحادثات مستمرة بشأن ما إذا كان سيتم تقليص عدد الوزراء.





وأشارت نسختان مختلفتان قليلًا من القائمة، أطلع مسؤولون ليبيون «رويترز» عليها، إلى تولي لمياء بوسدرة وزيرة الثقافة السابقة وزارة الخارجية، وخالد مازن وزارة الداخلية.





وحسب القائمتين سيشغل دبيبة منصب وزير الدفاع وتضم الأسماء أيضًا نائبين لرئيس الوزراء من شرق ليبيا وغربها.





وتم اختيار دبيبة من خلال محادثات أجرتها الأمم المتحدة في جنيف مطلع الشهر الماضي لرئاسة حكومة وحدة مؤقتة للإشراف على الاستعداد للانتخابات المزمع إجراؤها في نهاية هذا العام.





وانقسمت ليبيا منذ سنوات بين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا في طرابلس، والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.





ويهدف البرلمان المنقسم إلى الاجتماع يوم الاثنين في مدينة سرت الواقعة على خط المواجهة، ويسيطر عليها الجيش الوطني الليبي لكن بعض أعضاء البرلمان المتمركزين في الغرب شككوا في الحضور مشيرين إلى وجود مرتزقة روس هناك.



