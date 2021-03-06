ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رئيس وزراء ليبيا يقترح تشكيل حكومة كبيرة تضم 35 وزيرا

السبت 06/مارس/2021 - 01:22 م
عبد الحميد دبيبة
عبد الحميد دبيبة
Advertisements
قسم الخارجي
اقترح رئيس الوزراء الليبي المعين عبد الحميد دبيبة، تشكيل حكومة وحدة كبيرة تضم 35 عضوًا، وذلك حسبما قال مكتبه أمس  الجمعة قبل اجتماع يعقده البرلمان يوم الاثنين لمناقشة التصديق على حكومته.

وبحسب "الشرق الأوسط" جرت مفاوضات مكثفة بين الفصائل المتحاربة في ليبيا وزعماء إقليميين وسياسيين ذوي نفوذ بشأن قائمة مجلس الوزراء، لكن مسؤولًا قال إن المحادثات مستمرة بشأن ما إذا كان سيتم تقليص عدد الوزراء.

وأشارت نسختان مختلفتان قليلًا من القائمة، أطلع مسؤولون ليبيون «رويترز» عليها، إلى تولي لمياء بوسدرة وزيرة الثقافة السابقة وزارة الخارجية، وخالد مازن وزارة الداخلية.

وحسب القائمتين سيشغل دبيبة منصب وزير الدفاع وتضم الأسماء أيضًا نائبين لرئيس الوزراء من شرق ليبيا وغربها.

وتم اختيار دبيبة من خلال محادثات أجرتها الأمم المتحدة في جنيف مطلع الشهر الماضي لرئاسة حكومة وحدة مؤقتة للإشراف على الاستعداد للانتخابات المزمع إجراؤها في نهاية هذا العام.

وانقسمت ليبيا منذ سنوات بين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا في طرابلس، والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

ويهدف البرلمان المنقسم إلى الاجتماع يوم الاثنين في مدينة سرت الواقعة على خط المواجهة، ويسيطر عليها الجيش الوطني الليبي لكن بعض أعضاء البرلمان المتمركزين في الغرب شككوا في الحضور مشيرين إلى وجود مرتزقة روس هناك.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الأمم المتحدة تعلن رئيس حكومة ليبيا الجديدة وأسماء أعضاء المجلس الرئاسي

جهود أممية مقدرة.. الكويت ترحب بتشكيل السلطة التنفيذية في ليبيا

دعوة لتغليب الصالح الوطني.. البحرين تشيد بتشكيل السلطة التنفيذية في ليبيا

رئيس الوزراء الليبي يبدأ مشاورات تشكيل أعضاء حكومته الجديدة

رئيس الوزراء الليبي الجديد يكشف عن دور محتمل لباشاغا في الحكومة المقبلة

اليونان تعتزم إعادة فتح سفارتها في ليبيا قريبا

ترشيحاتنا

القوى العاملة تعلن عن 4307 فرص عمل برواتب تصل لـ 10 آلاف جنيه.. تفاصيل

السيسي والبرهان يتفقان على أعلى درجات التنسيق في أزمة سد النهضة ورفض الإجراءات الأحادية

تشريح جثمان المصري المقتول بالسعودية.. ونجاح عملية ابن أخيه المصاب بالرصاص

بشير التابعي: مين وسام العابدي ويامن بن ذكري علشان يقنعوا ساسي بالتجديد للزمالك؟

وفاة الفنانة سوسن ربيع بطلة مسرحية «إنها حقا عائلة محترمة»

عاوزين إضاءة.. مطالب أهالي شارع القناة بحي وسط بالإسكندرية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على نيسان قشقاي 2021 في مصر.. سعر ومواصفات

بين الكاجوال والكلاسيك.. شاهد أبرز إطلالات دينا داش

بفستان مبهج.. درة تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير