زعيم الأغلبية البرلمانية: لقاءات رئيس الوزراء مع لجان النواب ترسخ لدولة المؤسسات

وجه المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية البرلمانية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، التحية والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لحرصه على التعاون الحقيقى مع مجلس النواب ولجانه النوعية، مؤكدًا أن السياسة الجديدة ترسخ لدولة المؤسسات والوصول بمصر إلى الدولة المدنية الحديثة والديمقراطية فى ظل الحرص الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، على جعل هذه السياسة منهاج عمل لجميع مؤسسات الدولة.





وقال "رشاد"، فى بيان أصدره اليوم، إن لقاءات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بهيئات مكاتب اللجان النوعية يسهم فى التعاون بين الحكومة ومجلس النواب لمواجهة المشكلات داخل مختلف القطاعات الإنتاجية والاقتصادية والزراعية والصناعية وقطاعات الاسكان والبناء والتشييد ومشروعات الصرف الصحى والمياه والكهرباء والتنمية المحلية وغيرها مشيدًا بالقضايا المهمة التى طرحها الدكتور مصطفى مدبولى فى الاجتماع الذى عقده بحضور الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة وزعيم الاغلبية بمجلس النواب والمهندس معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب وتأكيده على أن الحكومة بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات ملموسة في قطاع السيارات.





وعرض نبذة عن المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ودور هذه المبادرة في توفير الوقود النظيف، وتشجيع الصناعة وتأكيده خلال الاجتماع على أن الحكومة نجحت في تنفيذ تكليفات الرئيس بسد أعباء المتأخرات التصديرية في إطار الإجراءات التي تقوم بها لدعم هذا القطاع وتطرقه إلى الجهود المبذولة في برنامج تشجيع الصناعة المحلية لتوفير مستلزمات الصناعات المختلفة، التي يتم استيرادها من الخارج.





وأشاد المهندس أشرف رشاد الشريف بتكليف رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من مسئولى البنك المركزي والوزارات المعنية وانضمام رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب المهندس معتز محمد محمود لهذه اللجنة لطرح أفكار وتقديم الحلول المقترحة للمشكلات التي تواجه قطاع الصناعة بهدف اتخاذ قرارات فورية بشأنها مشيدا ايضًا بتناول الدكتورة نيفين جامع لتفاصيل التوجيهات الرئاسية بسداد الأعباء التصديرية المتأخرة، حيث تم سداد نحو 20 مليار جنيه.





كما نوهت بأنه تم طرح 7 مجمعات صناعية للحجز، وقد تم حتى الآن تسليم نحو 500 وحدة بهذه المجمعات، وسيتم قريبًا طرح الـ6 مجمعات المتبقية، ضمن الـ13 مجمعًا التي تم إنشاؤها وتلقي أي طلبات من الراغبين في الحصول على وحدات صناعية بهذه المجمعات، وقالت: هناك الكثير من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في ظل دعم الصناعات الاستراتيجية.