لجنة لتيسير إجراءات وجذب الاستثمار فى مطروح

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمد بكر صباح المستشار القانونى للمحافظة لبحث سبل تيسير الإجراءات وجذب الإستثمار مع الوقوف على كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين الجادين بالمحافظة وسبل تيسيرها فى إطار من المصداقية والشفافية ، مع طرح كافة الأفكار التى تساعد على تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية وتحقيق رؤية مصر 2030 .

ودعا محافظ مطروح المستثمرين داخل مصر وخارجها إلى توجيه استثماراتهم لمطروح لما تمتلكه من إمكانيات ومقومات تنموية تؤهلها لأن تكون من أفضل مناطق الجذب السياحى فى العالم.





وأشار أن الهدف من تشكيل اللجنة هو العمل على الترويج الجاد للمشروعات والأفكار الإستثمارية والسياحية بمطروح أمام كافة المستثمرين المحليين أو الأجانب و عرض الفرص الإستثمارية المتاحة من خلال الخريطة الإستثمارية التى حددتها الدولة وفقا للقانون 72 لسنة 2017 ، إما بنظام الاستثمار الداخلي، أو بنظام المناطق الاستثمارية أو بنظام المناطق التكنولوجية، أو بنظام المناطق الحرة.





وأشار الى سعى المحافظة الجاد لتنفيذ توجيهات ورؤى القيادة السياسية فى كافة المجالات خاصة دعم وجذب الاستثمار وفقا لرؤية تنمية مصر 2030 ويواكب المشروعات القومية التى تتم على أرض مطروح ، مع تشجيع الإستثمار الجاد والحقيقى الذى يعمل على تنمية المحافظة ويوفر مزيد من فرص العمل لأبنائها ، وفقا للقوانين الإستثمارية المعمول بها ، وأخرها قانون الاستثمار 72 لسنة 2017 مع الحفاظ على حقوق الدولة وتأكيد سلطة القانون .









وأوضح المستشار محمد صباح أنه سيتم توضيح كافة المعلومات والبيانات التى يحتاجها المستثمرين المحليين أو الأجانب لإتخاذ قرار الإستثمار فى منطقة معينة أو مشروع ما ، على أن تكون استثمارات ذات إستدامة وتنافسية فى القطاعات الرئيسية المستهدفة بما يواكب إستراتيجية الدولة الإقتصادية ، كذلك عرض معلومات للمستثمرين عن المشاريع القائمة بالمحافظة بجميع أنواعها وتوضيح مدى قرب المشاريع القائمة أو المزمع إقامتها من المرافق الهامة مثل ( طرق المواصلات – والمدارس – والمستشفيات وغيرها ) وتحديد مواقع مشاريع التنمية الجارية بما يساعد المستثمرين فى التخطيط للمستقبل .





وأضاف المستشار صباح أن من مهام اللجنة مخاطبة كافة الجهات والمؤسسات الحكومية أو الغير حكومية وكذا الإدارات والمديريات التابعة لمحافظة مطروح للحصول على كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالمشروعات الإستثمارية ،والتنسيق والمتابعة مع الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وكذا مركز خدمة المستثمرين بمحافظة مطروح بشأن الترويج والتطوير للمشروعات الإستثمارية بالمحافظة وسبل آليات تعزيزها.







