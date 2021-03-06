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محافظات

توصيل وتركيب ٤٧ عداد مياه لمحدودي الدخل بالبحيرة

السبت 06/مارس/2021 - 02:06 م
صدى البلد
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أسماء الجنبيهي
أكد عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بالبحيرة، أنه تم توصيل ٤٧ عداد مياه شرب نقية وتوصيلات داخلية بمركزي حوش عيسى وأبو المطامير.
 

ووجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، باستمرار استهداف القرى الأكثر احتياجًا وتكثيف المساعدات بها، موجهًا بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.


وأشاد اللواء هشام آمنة بدور مؤسسات المجمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير على المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم، مشيرًا إلى الدور الحيوي والهام الذى تقوم به جمعية الأورمان في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية لجميع مواطني المحافظة.
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