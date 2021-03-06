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فن

محمد منير يروج لأغنيته الجديدة على طريقته.. شاهد

السبت 06/مارس/2021 - 02:28 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
روج الفنان محمد منير لأغنيته الجديدة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى تويتر.

و نشر منير صورة له، وعلق قائلًا:"#زوق نجوم قلبك أرسم حبيب شبهك وانسي عتابك يوم".

يذكر أن الفنان محمد منير، طرح أغنيته الجديدة التي تحمل إسم "زوق" وذلك عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "زوق نجوم قلبك .. أرسم حبيب شبهك .. وانسي عتابك يوم .. الحزن ليه واخدك .. البحر مش بحرك .. غير شطوط حلمك .. ".بطل في وهم تعوم

الفرح كان عندك .. لكن بشوف عندك .. عاتب ومش طبعك .. ترمي عليا اللوم".

اغنية "زوق" كلمات : مجدى نجيب، الحان : وجيه عزيز، توزيع موسيقي : رومان بونكا، جيتارات : رومان بونكا، ميكساج / ماستر : أسامة الهندي، تم التسجيل في استوديو فنون - مهندس : خالد محسب، إداره الانتاج : محمد زكي، إنتاج وتوزيع :  شركة قنوات.
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