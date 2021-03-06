سعر ومواصفات تويوتا ياريس هاتشباك الجديدة في مصر

اعلنت شركة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات عن طرحها للجيل الجديد من سيارتها الشهيرة ياريس بنسخة الهاتشباك موديل 2021 ، داخل الاسوق المحلى المصرى بفئتين سعريتين.





وتستمد السيارة تويوتا ياريس الهاتشباك موديل 2021 قوتها من محرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1500 سي سي، قادر على إنتاج قوة قدرها 123 حصان، وعزم أقصى للدوران يبلغ 135 نيوتن/متر عند 4800 لفة بالدقيقة، بينما تتسارع العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من طراز CVT.





وتأتى السيارة تويوتا ياريس الهاتشباك موديل 2021 بأبعاد خارجية، تصل إلى 3954 مم للطول والعرض 1695 مم والارتفاع 1510 مم.





وعن المقصورة الداخلية للسيارة تويوتا ياريس الهاتشباك موديل 2021، فإنها تاتى بشاشة ملونة تعمل باللمس بلغ قياسها 7 بوصة، تدعم التطبيقات الحديثة APPLE PLAY CAR و ANDROID AUTO، و مستشعرات ركن، وكاميرا خلفية، مرايات جانبية كهربائية، ومكيف هواء، ومقود حركة متعدد الوظائف، وتكييف هواء، ومصابيح انسيابية، وسبويلر خلفي رياضي.





وتاتى انظمة الامان والسلامة بالسيارة تويوتا ياريس الهاتشباك موديل 2021 ، بالوسائد الهوائية AIR BAGS، وبرنامج متابعة ضغط الإطارات، ونظام الفرامل المانع للانغلاق ABS، و برنامج التوزيع الالكتروني EBD، وخاصية دعم الفرامل BAS، وبرنامج تعزيز الثبات VSC.





كما طرحت السيارة تويوتا ياريس الهاتشباك موديل 2021 فى السوق المحلى المصرى باسعار رسمية كالتالى :

- الفئة الأولىCOMFORT بسعر 345 ألف جنيه.

- الفئة الثانيةSMART بسعر 375 ألف جنيه.