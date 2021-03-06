شاهد.. أول سباق سيارات في التاريخ قبل 120 عاما

يعشق جميع محبى عالم السيارات والسرعة سباقات السيارات، كسباق الفورمولا1 ورالى دكار، لما تقدمه مثل هذه النوعية من جرعة كبيرة تحتوى على عنصرى الإثارة والتشويق، ولكن متى كان اول سباق سيارات فى التاريخ وأين.

تعود القصة قبل 121 عامًا ففى عام 1895 وبالتحديد فى 28 نوفبر ، حين أعلنت صحيفة صحيفة شيكاغو تايمز هيرالد أنها ستقيم أول سباق سيارات امريكى بالتاريخ بقيمة 5000 دولار ، بالقرب من مدرسة ليك فورست الثانوية .

ثم تم تحديد طريق السير الخاص بالسباق ليبدأ في شيكاغو وينتهي في ميلووكي ، ولكن تم العثور على طريق بين المدينتين أصعب قليلًا ، كانت الخطة B هي أن يبدأ السباق في شيكاغو ويذهب إلى النهاية إيفانستون ويعود ليصبح المجموع 54 ميلًا و بالفعل اشتركت 83 سيارة في السباق .

وكان يوم بدء انطلاق السباق بمدينة شيكاغو ملى بالبرودة والثلوج ، وكان بين ظروف قد تبدو خطيرة للغاية ، ظروفًا لا تطاق وفرصة عالية لعدم انتهاء السباق.

وكانت هناك 6 مركبات جديدة ستتواجه في خط البداية ، هى السيارات من الدوريا التي كانت أول سيارة تعمل بالوقود ، واثنين من سيارات بنز ، والتي كانت أول سيارة عملية اخترعت فى التاريخ ، واثنين من السيارات الكهربائية ، وسيارة اتش مولر وشركائه.

وبدأ السباق ولكن بسبب الظروف الجوية الصعبة خلال السباق ، فقد ادت إلى خسائر فادحة في وقت مبكر على بعض المركبات، فبعد فترة وجيزة من السباق انتهت بطاريتا السيارتين الكهربائيتين مما جعلهما يخسران السباق، ثم تعطلت سيارتا بنز ، مما تسبب في خسارتهما من أول سباق سيارات في أمريكا.

و تبقى في السباق دوريا، التي كانت تعمل بالوقود ، وسيارة إتش وشركائه التي بدأت تتراجع بسرعة ، استمر تقدم سيارة دوريا طوال الوقت ، مما أدى في النهاية إلى فوزها .

وانتهى السباق في غضون ساعتين أمام سيارة مولر. لم تزد سرعة دوريا أكثر من 10 ميل في الساعة لمدة تسع ساعات ، ولكن بغض النظر ، أصبح فرانك دوريا ، سائق السيارة الفائزة ، مشهورًا بفوزه في أول سباق سيارات على الإطلاق في الولايات المتحدة والتاريخ.