شوبير ينعى المدير التنفيذى للأهلي

نعى الإعلامي أحمد شوبير اللواء رؤوف هلال، ونشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى تويتر تغريدة.

و كتب شوبير قائلا: "أتقدم بخالص العزاء في وفاة اللواء رؤوف هلال، خال العميد محمد مرجان "المدير التنفيذي للنادي الأهلي"، للفقيد الرحمة وللأسرة الصبر والسلوان".

و كتب شوبير قائلا: "أتقدم بخالص العزاء في وفاة اللواء رؤوف هلال، خال العميد محمد مرجان "المدير التنفيذي للنادي الأهلي"، للفقيد الرحمة وللأسرة الصبر والسلوان".

يذكر أن أعلن الاعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن اسم رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم خلفا لـ أحمد أحمد رئيس الاتحاد السابق.







