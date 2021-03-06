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رياضة

شوبير ينعى المدير التنفيذى للأهلي

السبت 06/مارس/2021 - 03:20 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نعى الإعلامي أحمد شوبير اللواء رؤوف هلال، ونشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى تويتر تغريدة.


و كتب شوبير قائلا: "أتقدم بخالص العزاء في وفاة اللواء رؤوف هلال، خال العميد محمد مرجان "المدير التنفيذي للنادي الأهلي"، للفقيد الرحمة وللأسرة الصبر والسلوان".


يذكر أن أعلن الاعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن اسم رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم  خلفا لـ أحمد أحمد رئيس الاتحاد السابق.


وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " قائلا: "كده أقدر اقولكم ان يوم السبت فيه اجتماع في نواكشوط موريتانيا سيتم تزكية الجنوب افريقي موتسيبي رئيسا للكاف وبعد نجاحه سيتم تعيين ثلاثة نواب له منهم احمد ولد يحيى وسنجور السنغالي ورئيس اتحاد جيبوتي.
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