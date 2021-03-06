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أخبار العالم

العربية: انطلاق مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا منتصف أبريل

السبت 06/مارس/2021 - 03:23 م
سد النهضة
سد النهضة
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سمر صالح
نشر موقع "العربية. نت" اليوم، السبت، خبرا عاجلا عن تحديد منتصف شهر أبريل المقبل موعدًا نهائيًا لمفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا.

وفي سياق منفصل، شهدت جلسة المباحثات التي عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع  الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، التطرق للعديد من الموضوعات المشتركة الهامة بين البلدين والقضايا الاقليمية أيضا، فضلا عن ملف سد النهضة.

كما شهد اللقاء الذي جمع الرئيس السيسي، مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السودان، تبادل الرؤى بشأن تطورات ملف سد النهضة، حيث تم التوافق على أن المرحلة الدقيقة الحالية التي يمر بها ملف سد النهضة تتطلب أعلى درجات التنسيق بين مصر والسودان بوصفهما دولتي المصب اللتين ستتأثران بشكل مباشر بهذا السد، مع التشديد على رفض أي إجراءات أحادية تهدف لفرض الأمر الواقع والاستئثار بموارد النيل الأزرق. 

وتم مناقشة سبل تعزيز الجهود الثنائية والإقليمية والدولية للتوصل لاتفاق شامل ومتكامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يكون ملزمًا قانونيًا ويحقق مصالح الدول الثلاث، ويحد من أضرار وآثار سد النهضة على مصر والسودان، خاصةً من خلال دعم المقترح السوداني لتشكيل رباعية دولية تشمل رئاسة الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط في هذا الملف.

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