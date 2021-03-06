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محافظات

وزير الاتصالات ومحافظ كفر الشيخ يكرمان متميزى «قدوة – تك».. فيديو وصور

السبت 06/مارس/2021 - 03:51 م
وزير الاتصالات ومحافظ
وزير الاتصالات ومحافظ كفر الشيخ
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محمود زيدان
شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير  الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ اليوم، تكريم نماذج من خريجات الدفعة الأولى لمبادرة «قدوة – تك» بمحافظة كفر الشيخ.

وقال وزير الاتصالات، إن المبادرة تهدف إلى دعم مهارات رائدات الأعمال من صاحبات الحرف اليدوية بمجال التسويق الرقمى والتجارة الالكترونية، من خلال برامج تدريبية وتوعوية مباشرة وأونلاين.

ومن جانبها، أوضحت الفتيات المكرمات مدى التطور الذي طرأ على مشروعاتهن نتيجة لمشاركتهن في مبادرة قدوة- تك والتي ساهمت من خلال التوجيه والإرشاد فى فتح آفاق جديدة لهن ومساعدتهن فى ادارة المشروع واعداد خطة العمل والوصول الى نسبة اكبر من الجمهور وجذب العملاء.

 ووجهت الفتيات المكرمات الشكر والتقدير للقائمين على المبادرة لدورها فى دعم السيدات والفتيات في كافة انحاء الجمهورية لاسيما السيدات داخل القرى.

وشهدت الزيارة استعراض الدعم الذى تقدمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للأشخاص من ذوى الإعاقة والشباب بالمحافظة، وأوضح الدكتورعبد المنعم الشرقاوى رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة المشروعات التى تم تنفيذها لتطوير العملية التعليمية للأشخاص ذوى الإعاقة، وتأهيل مدارس وفصول التربية الخاصة، ومدارس الدمج، وتدريب المعلمين فى إطار خطة تهدف إلى تدريب 30 ألف معلم على مستوى الجمهورية وكذلك تأهيل المدارس المجتمعية.
وزير الاتصالات ومحافظ كفر الشيخ يكرمان متميزى «قدوة – تك».. فيديو وصور
وزير الاتصالات ومحافظ كفر الشيخ يكرمان متميزى «قدوة – تك».. فيديو وصور
وزير الاتصالات ومحافظ كفر الشيخ يكرمان متميزى «قدوة – تك».. فيديو وصور
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