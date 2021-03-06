وزير الاتصالات ومحافظ كفر الشيخ يكرمان متميزى «قدوة – تك».. فيديو وصور

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ اليوم، تكريم نماذج من خريجات الدفعة الأولى لمبادرة «قدوة – تك» بمحافظة كفر الشيخ.





وقال وزير الاتصالات، إن المبادرة تهدف إلى دعم مهارات رائدات الأعمال من صاحبات الحرف اليدوية بمجال التسويق الرقمى والتجارة الالكترونية، من خلال برامج تدريبية وتوعوية مباشرة وأونلاين.





ومن جانبها، أوضحت الفتيات المكرمات مدى التطور الذي طرأ على مشروعاتهن نتيجة لمشاركتهن في مبادرة قدوة- تك والتي ساهمت من خلال التوجيه والإرشاد فى فتح آفاق جديدة لهن ومساعدتهن فى ادارة المشروع واعداد خطة العمل والوصول الى نسبة اكبر من الجمهور وجذب العملاء.





ووجهت الفتيات المكرمات الشكر والتقدير للقائمين على المبادرة لدورها فى دعم السيدات والفتيات في كافة انحاء الجمهورية لاسيما السيدات داخل القرى.



