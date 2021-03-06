مرتبي يساوي كيلو لحمة .. قصة فنان سوري يعلن إفلاسه

"|إلى من لا يهمـه الأمر مطلقا.. أنا الفنان المتقاعد هاني شاهين أقر وأعترف بأن لدي سؤال أريد أن أطرحه على من لا يهمهم الأمر مطلقا لا من قريب ولا من بعيد، علما بأنني لم استشر زملائي الفنانين المتقاعدين أمثالي من أجل عرضه على صفحتي هذه، فعذرا منهم لأن صاحب الحاجة أرعن" .. بهذه الكلمات أعلن الفنان السوري هاني شاهين عن مدى تردي أوضاعه المعيشية وحالته المادية، على حسابه الخاص على موقع فيسبوك .

لم يخجل الفنان السوري هاني شاهين من كلماته التي لمست قلوب متابعيه ووضعته محل شفقة من الكثير خاصة بعدما روى قصته مع اللحام " الجزار" ، الذي يبيع كيلو اللحم برقم يساوي مرتبه على حسب ما قاله شاهين.

استكمل شاهين كلماته التي لم يخجل منها، فقال:" السؤال هنا له علاقة بعلم الرياضيات، وأرجو ممن لا يملك الإجابة عليه أن ينورني وليس له مني إلا جزيل الشكر.. بما أن كيلو اللحم الغنم بعظام أصبح سعره اليوم هو 16500 ليرة سورية اتصلت بأحد الجزارين (أي اللحامين، لكن لا تذهب أفكاركم لبعيد وتعتقدوا أنني أقصد الجزارين الذين يمصون دمائنا. لا طبعا، ولكن كلمة لحام باللغه العربيه هي جزار)، سألته عن كيلو اللحم وقال لي 16500 بالعظام، ولو كان مخليا من العظم فسعره هو 25000 ليرة سورية، فقال لي يعني بدك تعمل حسابك بالخمس وعشرين قلتله اوف مو كثير قاللي الله وكيلك اكتر الخواريف يللي عم تجينا عم تجي معظمه العظم يللي فيها اكتر من اللحم قلتله طيب ماشي الحال قاللي أي سيدي قديش بدك هلا قلتله بدي كيلو بس مو هلا قاللي لكان ايمتى قلتله بقيان 4 تيام لاخر الشهر بقبض راتبي وبجي لعندك باخده بس مو تنساني . حاكم الله وكيلك صارلي شهرين عم دور عاللحمه وماكان يجيني دور خاطرك».

واختتم: «فالسؤال هنا نحن الفنانون المتقاعدون راتبنا التقاعدي في نقابتنا الموقره 25000 ليرة سورية شهريا يعني حق كيلو لحمه .. فتصور يارعاك الله ورحم الله من قالها : اقول قولي هذا واسال جنابكم ماهذا؟؟ .. فهل من احد عنده جواب لحل طلاسم هذه المعادلة؟؟» .

الفنان السوري هاني شاهين يبلغ من العمر 80 عامًا ، فهو من مواليد 22 نوفمبر 1940 بالعاصمة دمشقو شارك بالعديد من الأعمال الإذاعية والمسرحية، أبرزها انا عايزه مليونير وشلون الله بدو يوفقنا وباب الحارة وغيرهم.