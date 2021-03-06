تداول 7050 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة، اليوم السبت، 7 سفن.
وأشارت الهيئة، في بيان لها، قبل قليل، تم تداول 7050 طن بضائع و 479 شاحنة، حيث شملت حركة الواردات 1750طن بضائع و254 شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات 5300 طن بضائع و225 شاحنة .
ويستعد ميناء سفاجا، اليوم السبت، لاستقبال اربع سفن وهى الحرية ، دليلة ، امل ، محبة بينما غادرت الميناء، أمس الجمعة، السفينتين بوسيدون اكسبريس ورحال فيما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وبريدج .
وأعلنت الهيئة العامة موانئ البحر الاحمر اعادة فتح ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الاحمر بعد تحسن الاحوال الجوية واستقرار الرياح.
وتم استئناف الأنشطة البحرية وانتظام الحركة الملاحية، وذلك بعد اغلاقه لمدة 26 ساعة، ويقوم مديري الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية للخريطة الجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.