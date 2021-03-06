تداول 7050 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة، اليوم السبت، 7 سفن.





وأشارت الهيئة، في بيان لها، قبل قليل، تم تداول 7050 طن بضائع و 479 شاحنة، حيث شملت حركة الواردات 1750طن بضائع و254 شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات 5300 طن بضائع و225 شاحنة .





ويستعد ميناء سفاجا، اليوم السبت، لاستقبال اربع سفن وهى الحرية ، دليلة ، امل ، محبة بينما غادرت الميناء، أمس الجمعة، السفينتين بوسيدون اكسبريس ورحال فيما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وبريدج .