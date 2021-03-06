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رياضة

صن داونز طايح في أفريقيا .. أطفأ الهلال.. وسحق بلوزداد.. ومازيمبي لن يكون الأخير

السبت 06/مارس/2021 - 05:29 م
صدى البلد
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محمد السعيد
يواصل نادي صن داونز عروضه الرائعة في مسابقة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وذلك بعد الفوز على مازيمبي الكونغولي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت منذ قليل،  على ملعب مازيمبي، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

 تمكن صن داونز من تسجيل الهدف الأول عن طريق بيتر شالولايل في الدقيقة 68.

ونجح مازيمبي في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 89 في شباك صن داونز، إلا أن الفريق الجنوب أفريقي تمكن من التقدم مجددا بهدف قاتل في الوقت بدل من الضائع.

وبهذا الفوز يصبح صن داونز الفريق الوحيد في دور المجموعات حتى الآن، الذي حقق 9 نقاط في أول ثلاث مباريات في دور المجموعات، بعد أن فاز على الهلال السوداني بهدفين دون رد في الجولة الأولى، ومزق شباب بلوزداد بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية، وتغلب على مازيمبي في لقاء الليلة.

ويتصدر صن داونز المجموعة الثانية " مجموعة الموت"، بدوري أبطال أفريقيا برصيد 9 نقاط، بينما تجمد رصيد مازيمبي عند نقطتين في المركز الثاني بنقطتين بفارق الأهداف عن الهلال السوداني صاحب المركز الثالث وشباب بلوزداد متذيل الترتيب.
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