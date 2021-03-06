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رياضة

دورى القسم الثاني .. الشرقية للدخان في صدارة الصعيد .. والمنيا وصيفا

السبت 06/مارس/2021 - 05:20 م
بني سويف
بني سويف
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عبدالله هشام
انتهت منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة دورى القسم الثاني لمجموعة الصعيد بخسارة فريق الشرقية للدخان امام منافسه بني سويف بنتيجة هدفين مقابل هدف  . 

ورغم الهزيمة امام بني سويف الا ان الشرقية للدخان حافظ علي صدارة المجموعة بعد خسارة المنيا امام قنا بنتيجة هدفين دون رد . 

وجاءت النتائج كالتالي : 

ديروط 0-0 سوهاج 
كيما أسوان 0-0 بترول أسيوط 
أسمنت أسيوط 2-0 شبان قنا 
طهطا1-1  شباب سمسطا 
الفيوم 0-0 الألومنيوم 
قنا 2-0 المنيا 
بني سويف 2-1 الشرقية للدخان 
 الإعلاميين 0-0 تليفونات بني سويف


ترتيب المجموعة
1- الشرقية للدخان : 36 نقطة
2- المنيا : 31 نقطة
3- ديروط : 27 نقطة
4- الإعلاميين : 26 نقطة
5- الالومونيوم : 26 نقطة
6- بنى سويف : 26 نقطة
7- سوهاج : 21 نقطة
8- الفيوم : 21 نقطة
9- قنا : 20 نقطة
10- شبان قنا : 17 نقطة
11- بترول اسيوط : 17 نقطة
12- تليفونات بني سويف : 16 نقطة
13- شباب سمسطا : 15 نقطة
14- كيما أسوان : 14 نقطة
15- طهطا : 12 نقطة
16- أسمنت أسيوط : 10 نقاط

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