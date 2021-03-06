بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند .. التشكيل الرسمي للفريقين

يستضيف فريق بايرن ميونخ غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند في كلاسيكو ناري، اليوم، السبت، في تمام السابعة والنصف مساء، على ملعب أليانز أرينا"، ضمن قمة الجولة الـ26، من مسابقة الدوري الألماني "بوندسليجا".





تشكيلة الفريق البافاري تضم كلًا من:



نوير، سولي، بواتينج، ألابا، ديفيز، جوريتسكا، كيميتش، ساني، كومان، مولر وليفاندوفسكي.



ويبدأ أسود الفيستيفال بتشكيلة على النحو التالي:



هيتز، مونييه، هوميلز، زاجادو، شولز، ديلاني، تشان، داوود، رويس، هازارد وهالاند.





ويمكن لعشاق كرة القدم الألمانية، مشاهدة الكلاسيكو عبر قناة «ليبيا الرياضية» المفتوحة، التي تحاول بث بعض المباريات، باللغة العربية على شاشتها، وهي ناقلة لمواجهة الليلة.





تردد قناة ليبيا الرياضية على قمر نايل سات: 12303، H، بمعدل ترميز 27500؟





ويسعى بايرن ميونخ بقيادة نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لحسم كلاسيكو ألمانيا لصالحه في مباراة اليوم، لتعزيز صدارته بجدول ترتيب البوندسليجا.



