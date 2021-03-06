معاون وزير الزراعة يتفقد المزرعة النموذجية في قرية 8 بالمنيا

تفقد الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعه والمهندس إسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعة بالمنيا ، المزرعة النموذجية في قرية 8، رفقة المهندس محمد خلف مدير عام الشئون الزراعية ومهندسي الإنتاج الحربي. المزرعةالنموذجية





وقال وكيل وزارة الزراعه أن الزيارة تهدف إلى تفقد الزراعات والمشروعات التي تتم كمصنع للتجفيف يعمل بالباكيوم والتسخين الحراري لمحاصيل البطاطس والطماطم والذي سيعمل بطاقة إنتاجية تكفي زراعات المحافظة وباستثمارات ماليه وزراعيه كبيرة.





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وأشار رضوان إلى أن إنشاء المزرعة سيساهم في مواجهة التقلبات في أسعار التسويق وحلها خدمة لمزارعي البطاطس والطماطم بالمنيا وحتى لا تتكرر المشكلات التي شهدها المزارعين الموسم الماضي بانخفاض الأسعار .





وفي سياق متصل استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة والوفد المرافق له، وذلك في إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الجانبين وتنمية وتعزيز الشراكة وتبادل الخبرات في شتى المجالات.





وأجري الوفد، زيارة ميدانية للمشروعات التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة المنيا في مركز سمالوط، ضمن أنشطة اتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية الممولة من الاتحاد الأوروبي.





وأكد سفير الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي ومصر شريكين وثيقين ويتمتعان بصداقة طويلة الأمد وعلاقات قوية في العديد من المجالات، فالاتحاد هو أكبر شريك تجارى لمصر والمستثمر الأجنبي المباشر الأول.





وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يتعاون بشكل وثيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تقديم الخدمات الرئيسية وكذلك تنفيذ أعمال بنية تحتية صغيرة النطاق في المجتمعات المحلية، فضلًا عن تعزيز الأنشطة الاقتصادية والمهارات اللازمة للتوظيف.





واستعرض محافظ المنيا مع سفير الاتحاد الأوروبي أهم وأبرز المقومات التي تتميز بها «عروس الصعيد»، من حيث موقعها الجغرافي المتميز وفرص الاستثمار المتاحة بها ، حيث أكد محافظ المنيا حرص الدولة، تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على تحقيق التنمية الشاملة في كل ربوع الوطن، وتحظى المحافظة بافتتاح عدد كبير من المشروعات القومية والتنموية والخدمية هذا العام.





ودعا المحافظ الى تعميق التعاون مع الاتحاد الأوروبي في كافة المجالات ومن أهمها قطاع السياحة، لوضع المنيا على الخريطة السياحية مرة أخرى حيث تضم المحافظة العديد من الحضارات التاريخية والمزارات السياحية منها دير السيدة العذراء بمركز سمالوط، وهو أحد المواقع المهمة التي مرت بها العائلة المقدسة وأقامت فيها أثناء رحلتها إلى مصر.





وأشاد المحافظ بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال تفعيل الاتفاقية والتي تم توقيعها، بهدف الحد من الهجرة غير النظامية ، وإعطاء الشباب بدائل عملية من خلال تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل وتوفير مستقبل أفضل عبر إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر توفر لهم فرص عمل مستقرة ولها مردود جيد.



