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محافظات

تطهير مجمع المحاكم والمرور وتمهيد 45 كيلو متراً طرق ترابية بمطروح

السبت 06/مارس/2021 - 07:29 م
صدى البلد
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ايمن محمود
أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح عن تطهير وتعقيم مجمع محاكم مطروح وإدارة المرور وعدد من المدارس تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء وتعليمات وزارة التنمية المحلية وذلك ضمن خطة المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .


وأكد "جاب الله" عن استمرار الجهود في تعقيم وتطهير أماكن تجمعات المواطنين بمكاتب البريد والسنترال والمنشأت الشرطية والمصالح الحكومية والمواقف ومحطة السكة الحديد والقطارات للقضاء على كوفيد 19.

وأضاف أنه رش المبيدات بسيارات الضباب بالاحياء والشوارع والعزب ومقالب القمامة بالفترة المسائية والتنسيق مع مديرية الصحة لتطهير وتعقيم منازل المخالطين والمصابين بفيروس كورونا والسيارات القادمة للمدينة .

من ناحية اخرى أعلن رئيس مدينة مرسي مطروح عن تمهيد 45 كيلو مترًا  تقريبا بالجليدر لطرق ترابية طولية وعرضية بالشوارع الفرعية بعلم الروم بمناطق الامام مالك مرورا بعمارات الارامل وحتي الكيلو 7 وجار العمل بالشوارع الترابية بالكيلو 5 .

واوضح  جاب الله إن اعمال تمهيد وتسوية الطرق الترابية مستمرة في المناطق التي لم تبدأ بها أعمال الرصف بسبب عدم انتهاء مشروعات البنية التحتية في بعض المناطق وذلك تيسيرا على أهالينا في الشوارع والطرق الترابيةتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتمهيد الطرق الترابية بالجليدر لفتح شوارع مغلقة تيسيرا علي سيارات المواطنين بالعزب والاحياء التي لم يتم رصفها.

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح إنه تم وضع خطة لتمهيد شوارع العزب والاحياء طبقا لاهمية المناطق والاولوية للمناطق المزدحمة بالسكان والتي يداخلها أعداد كبيرة من السيارات للتيسير علي المواطنين  مضيفا الى تمهيد الطرق الترابية بالعزب والاحياء والشوارع وتسويتها ودكها لتصبح شوارع ممهدة بعد التنسيق ومراجعة أعمال الشركات العاملة في مشروعات الكهرباء والغاز والرصف والصرف الصحي ومياه الشرب .

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