الرئاسة: رئيس وزراء السودان يزور مصر خلال أيام.. فيديو

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ، إن زيارة الرئيس السيسي في غاية الأهمية، وأجرى لقاءات مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني ، ومع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك.





وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لقاءات الرئيس السيسي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين".





وتابع بسام راضي:" رئيس الوزراء السوداني سيزور مصر خلال الأيام المقبلة لمتابعة نتائج زيارة الرئيس السيسي ولقاء المسؤولين المصريين لتفعيل ما تم الاتفاق عليه ".





وأكمل بسام راضي :" هناك مشروعات كثيرة مع السودان منها مشروعات الربط الكهربائي مع السودان وربط السكك الحديد والتعاون الاقتصادي والتجاري ".





وتابع بسام راضي:" السودان بدأ في اتخاذ إجراءات في اتجاه الإصلاح الاقتصادي ومنها تعويم سعر الصرف للجنيه السوداني ".



