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الرئاسة: رئيس وزراء السودان يزور مصر خلال أيام.. فيديو

السبت 06/مارس/2021 - 07:24 م
السفير بسام راضي
السفير بسام راضي
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هاني حسين
قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ، إن  زيارة الرئيس السيسي  في غاية الأهمية، وأجرى لقاءات مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني ، ومع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك.

وأضاف  في مداخلة هاتفية مع  الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لقاءات الرئيس السيسي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين".

 وتابع بسام راضي:"  رئيس الوزراء السوداني سيزور مصر خلال الأيام المقبلة لمتابعة نتائج زيارة الرئيس السيسي ولقاء المسؤولين المصريين لتفعيل ما تم الاتفاق عليه ".

 وأكمل بسام راضي :"  هناك مشروعات كثيرة مع السودان منها مشروعات الربط الكهربائي مع السودان وربط السكك الحديد والتعاون الاقتصادي والتجاري ".

وتابع بسام راضي:"  السودان بدأ في اتخاذ  إجراءات في اتجاه الإصلاح الاقتصادي ومنها تعويم سعر الصرف للجنيه السوداني ".

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