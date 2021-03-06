المياه حياتنا.. أحمد موسى: إثيوبيا تسعى لإرجاء مفاوضات السد حتى الملء الثاني.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على زيارة الرئيس السيسي للسودان، إن مصر والسودان اتفقوا على رباعية دولية للوساطة من أجل حل أزمة مفاوضات سد النهضة والوصول إلى اتفاق ملزم قبل الملء الثاني لسد النهضة .





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" إثيوبيا تسعى لإرجاء التفاوض من أجل الوصول إلى ملء سد النهضة ".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" أثيوبيا ترغب في الحديث من أرضية في منتهى القوة بما يؤثر سلبيا على مصر والسودان، ومصر والسودان لن يسمحا بالوصول إلى الملء الثاني ".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" مياه النيل دي حياة 100 مليون مصري ولا نستطيع ترك مقدرات الـ 100 مليون مصري في يد شخص واحد او دولة واحدة ".



