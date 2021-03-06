ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

المياه حياتنا.. أحمد موسى: إثيوبيا تسعى لإرجاء مفاوضات السد حتى الملء الثاني.. فيديو

السبت 06/مارس/2021 - 07:38 م
احمد موسى
احمد موسى
Advertisements
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى،  تعليقا على زيارة الرئيس السيسي للسودان، إن  مصر والسودان اتفقوا على رباعية دولية للوساطة من أجل حل أزمة مفاوضات  سد النهضة والوصول إلى اتفاق ملزم قبل الملء الثاني لسد النهضة .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  إثيوبيا  تسعى لإرجاء التفاوض من أجل الوصول إلى ملء سد النهضة ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  أثيوبيا ترغب في الحديث من أرضية في منتهى القوة بما يؤثر سلبيا على مصر والسودان، ومصر والسودان لن يسمحا بالوصول إلى الملء الثاني ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"   مياه النيل دي حياة 100 مليون مصري ولا نستطيع ترك مقدرات الـ 100 مليون مصري في يد شخص واحد او دولة واحدة ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  حفاوة  استقبال كبيرة من الأشقاء في السودان بزيارة الرئيس السيسي"، مضيفا:" السودان استقبلت الرئيس السيسي استقبالا رسميا في  الخرطوم،  والزيارة تاريخية ".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أحمد موسى: مفاوضات سد النهضة فشلت

أحمد موسى: إثيوبيا تماطل في مفاوضات سد النهضة حتى الملء الثاني

بعد فشل مفاوضات سد النهضة.. محمد نصر علام يكشف ألاعيب إثيوبيا ومتى تبدأ في تهديد السودان

د. جوزيف رامز أمين يكتب: تصور منطقي لمستقبل مفاوضات سد النهضة

ملء سد النهضة.. أحمد موسى: إثيوبيا لا تعترف بالمواثيق والقوانين الدولية

أحمد موسى يحذر من حدوث مشكلات في المنطقة بسبب سد النهضة

ترشيحاتنا

الصور الأولى من حفل زفاف نيكولاس كيدج وريكو .. شاهد

دوري أبطال أفريقيا.. خالد الغندور يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الترجي

مصر وروسيا تخططان لإبرام اتفاقية تعاون في مجال الفضاء .. شاهد

سوريا.. نداء عاجل من وزير الصحة بشأن كورونا

حكم تشغيل إذاعة القرآن ونحن خارج المنزل

مجموعة الزمالك .. مولودية الجزائر يتفوق على تونجيث السنغالي بهدف

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. اكتشف الفرق بين التكميم الدقيق والعادي.. أستاذ صدر يتوقع نهاية فيروس كورونا بهذه الطريقة.. تفاصيل

حوادث ووفاة .. رالي الشرقية يشهد أحداثا تجبره على الإلغاء بالسعودية

بعد نجاح لؤلؤ .. سلوى عثمان في ضيافة صدى البلد