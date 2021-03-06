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توك شو

نجم مصري جديد في سماء هوليود: سافرت لأمريكا عشان اتفسح شوية فحققت حلمي .. فيديو

السبت 06/مارس/2021 - 08:18 م
عصام فارس
عصام فارس
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قسم التوك شو
قال عصام فارس، النجم المصري الجديد في سماء هوليود، إنه قرر خوض تجربة السفر إلى أمريكا وهو في الفرقة الثانية من كلية التجارة بجامعة الإسكندرية، معقبًا: "أمريكا في الفترة دي كانت بتدي الفيزا بكل سهولة، تروح تشتغل شوية وتتفسح شوية، معظم صحابي عملوا كدا".

وتابع "فارس"، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أنه حصل على الفيزا بشكل سريع، بعد استخراج جواز السفر، معقبًا: "لقيت نفسي فجأة في نيويورك، وبالصدفة قابلت واحد صاحبي في المطار، فساعدني، لما لاقيت مصريين حسيت إني في حضن بلدي".

ولفت إلى أن والده شجعه على السفر والاستمرار في أمريكا، وتحقيق حلمه  للدخول في عالم التمثيل، متابعًا: "كان بيعلمني الاعتماد على النفس، وأنا مدين له بحاجات كتير".

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