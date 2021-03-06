ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رئيس جامعة المنوفية يكشف أهمية زيارة رئيس الوزراء للمحافظة .. فيديو

السبت 06/مارس/2021 - 08:41 م
مدبولي
مدبولي
Advertisements
هاني حسين
قال  عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، تعليقا على زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للمحافظة، اليوم، إن مبادرة حياة كريمة من أهم المبادرات التي تم إطلاقها لتطوير القرى في مختلف محافظات الجمهورية .

وأضاف  عادل مبارك  في مداخلة هاتفية مع  الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  زيارة رئيس الوزراء لقرى محافظة المنوفية أمر عظيم يؤكد  اهتمام الدولة بكل الفئات في المجتمع ".

 وتابع عادل مبارك :" رئيس الوزراء أكد اهتمام الدولة ودعمها للجامعات المصرية، وهناك مشروعات تطوير كبرى تحدث داخل الجامعة ".

 وأكمل عادل مبارك :"  الجامعة جاهزة للمشاركة في مشروعات الدولة للتطوير داخل محافظة  المنوفية ".

وأجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، جولة بمحافظة المنوفية، اليوم، تفقدوا خلالها أعمال مشروع تبطين الترع في قرية "سٌبك الضحّاك" التابعة لمركز الباجور ، كما اطلع مدبولي على الموقف التنفيذي للمشروع على مستوى محافظة المنوفية. 

وخلال تفقده ومرافقيه أعمال تبطين الترع بمركز الباجور، أكد رئيس الوزراء أهمية الأعمال التي يتم تنفيذها في المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع على مستوى الجمهورية، ولاسيما في العمل على تحسين إدارة واستغلال المياه، وزيادة الإنتاجية، إلى جانب إضافة مساحات أخرى للأراضي الزراعية، فضلا عن تقليل الكميات المهدرة من المياه. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تبطين الترع بمركز البداري ضمن مبادرة "حياة كريمة"

270 مليون جنيه لتمويل 16 مشروعا لتبطين الترع في المنوفية

لمتابعة سير العمل.. وزير الزراعة ومحافظ الفيوم يتفقدان مشروع تبطين المساقي.. فيديو

استهداف تبطين 7 آلاف كم من الترع المتعبة على مستوى الجمهورية| فيديو

رئيس الوزراء يتفقد مشروع تبطين الترع بالمنوفية

مدبولي: إنشاء سور سلكي على حواف الترع في الكتل السكانية لحماية الأهالي وأطفالهم ومنعا لإلقاء المخلفات

ترشيحاتنا

يطالبها بتعويض 5 ملايين جنيه.. تأجيل دعوى تعويض نزار الفارس ضد رانيا يوسف لـ 13 مارس

مصر وروسيا تخططان لإبرام اتفاقية تعاون في مجال الفضاء .. شاهد

مجموعة الأهلي.. تعادل سلبي بين المريخ وسيمبا في دوري أبطال أفريقيا

إصابة غادة عادل بـ كورونا.. وتؤكد: أخضع للعزل المنزلي .. خاص

تطورات الحالة الصحية لـ توفيق عبد الحميد بعد إصابته بـ كورونا

شوبير ينعى المدير التنفيذى للأهلي

Advertisements

عداد الغاز المنزلي.. وزارة البترول تواصل التحذير بخصوص فواتير شهر مارس

بأمر السيسي.. تأجيل العمل بقانون الشهر العقاري وإلغاء الضريبة كشرط للتسجيل وتوصيل المرافق

مصدر بـ محافظة الجيزة يكشف حقيقة بدء إزالة عقار الدائري المحترق

مش قولتلكم سيخرج من عتمتي قمر.. حنين حسام تفاجئ متابعيها بظهورها بفستان زفاف

بعد الهزيمة من الترجي .. فرص صعود الزمالك لدور الـ 8 بدوري أبطال أفريقيا

بعد تصديق الرئيس السيسي .. اعرف قيمة الرسوم والضرائب لصالح صندوق تكريم الشهداء

بعد إعلانها إذاعة مباراتي الأهلي والزمالك.. سرقة تردد قناة مكسبي.. تفاصيل

عينيا بس كدة .. ماذا طلب بائع الفاكهة من السيسي وكيف رد الرئيس عليه

صدمة.. فرجاني ساسي يكسر قلب جماهير الزمالك قبل مواجهة الترجي

مصر وروسيا تخططان لإبرام اتفاقية تعاون في مجال الفضاء .. شاهد

إصابة غادة عادل بـ كورونا.. وتؤكد: أخضع للعزل المنزلي .. خاص

رسموا جرافيتي يحرض على العنف.. الأمن يضبط 9 من التراس الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحمي القلب.. ضع هذا الزيت على الطعام يوميا وشاهد النتيجة

نشرة المرأة والصحة.. اكتشف الفرق بين التكميم الدقيق والعادي.. أستاذ صدر يتوقع نهاية فيروس كورونا بهذه الطريقة.. تفاصيل

حوادث ووفاة .. رالي الشرقية يشهد أحداثا تجبره على الإلغاء بالسعودية