رئيس جامعة المنوفية يكشف أهمية زيارة رئيس الوزراء للمحافظة .. فيديو

قال عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، تعليقا على زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للمحافظة، اليوم، إن مبادرة حياة كريمة من أهم المبادرات التي تم إطلاقها لتطوير القرى في مختلف محافظات الجمهورية .





وأضاف عادل مبارك في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن زيارة رئيس الوزراء لقرى محافظة المنوفية أمر عظيم يؤكد اهتمام الدولة بكل الفئات في المجتمع ".





وتابع عادل مبارك :" رئيس الوزراء أكد اهتمام الدولة ودعمها للجامعات المصرية، وهناك مشروعات تطوير كبرى تحدث داخل الجامعة ".





وأكمل عادل مبارك :" الجامعة جاهزة للمشاركة في مشروعات الدولة للتطوير داخل محافظة المنوفية ".





وأجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، جولة بمحافظة المنوفية، اليوم، تفقدوا خلالها أعمال مشروع تبطين الترع في قرية "سٌبك الضحّاك" التابعة لمركز الباجور ، كما اطلع مدبولي على الموقف التنفيذي للمشروع على مستوى محافظة المنوفية.



