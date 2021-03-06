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رياضة

15 دقيقة.. اصابة مبكرة فى الأهلي وتغيير اضطراري وأفشة يهدر فرصة الهدف الأول

السبت 06/مارس/2021 - 09:17 م
قفشة
قفشة
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عمرو ابوبكر
انتهت أحداث 15 دقيقة من مباراة الأهلي وفيتا كلوب بالتعادل السلبي، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة ‏الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏


بدأ اللقاء بحماس كبير من الفريقين، وحاول لاعبو النادي الأهلي مباغتة دفاع فريق فيتا كلوب في الدقائق الأولى ولكن لم يتمكن من اجتياز الجدار البشري المتواجد في الدفاع. 

انطلق أليو ديانج لاعب خط وسط الأهلي بين لاعبي فريق فيتا كلوب بمهارة رائعة ووصل الى منطقة خطرة ولكن تم عرقلته وايقاف الهجمة. 

وسقط محمود وحيد لاعب الأهلي بعد تدخل قوي مع لاعب فيتا كلوب في الدقيقة 6 من عمر المباراة، وتم استدعاء الجهاز الطبي لتلقيه العلاج. 

ولم يتمكن محمود وحيد من الاستمرار داخل الملعب، وحل ياسر ابراهيم بدلًا منه في الدقيقة 9، فى تغيير اضطرارى للأهلي.

وفي أول محاولة خطيرة من الأهلي على مرمى فيتا كلوب في الدقيقة 10 دخل حسين الشحات داخل منطقة جزاء المنافس، وراوغ ثم سدد كرة ولكنها تصل ضعيفة الى مدافع فيتا كلوب. 

وأهدر محمد مجدي أفشة فرصة الهدف الأول لصالح النادي الأهلي، من رأسية ضعيفة سددها اللاعب نحو مرمى فيتا كلوب ولكن تمكن الحارس من ابعادها عن مرماه.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏
خط الدفاع: بدر بانون ومحمد هاني وأيمن أشرف ومحمود وحيد.‏
خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وجونيور أجايي.
خط الهجوم: والتر بواليا‏.
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